HOME WOMEN FOOD

4 Daging Paling Sehat untuk Dikonsumsi, Nomor 1 Bukan Sapi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:30 WIB
4 Daging Paling Sehat untuk Dikonsumsi, Nomor 1 Bukan Sapi
Daging tersehat dikonsumsi, (Foto: Timolina/Freepik)




ADA begitu banyak sumber makanan sehat yang baik untuk tubuh, salah satunya daging yang dikenal sebagai salah satu sumber protein tinggi.

Tahukah Anda, memang daging punya protein yang lebih tinggi dari sayur-mayur dan buah-buahan. Tingginya kandungan protein dalam daging diyakini mampu membantu membentuk otot dan mempertahankan otot, menurunkan berat badan, serta menjadi hidangan makanan dan camilan yang mengenyangkan dan memuaskan.

Daging yang bisa dikonsumsi ini sangat beragam. Baik itu daging ayam, daging sapi, hingga beragam daging ikan. Namun, apakah semua sama sehatnya? Lantas jenis daging apa saja yang benar-benar baik untuk dikonsumsi tubuh agar mendapatkan protein yang cukup dan menyehatkan untuk tubuh?

Dilansir dari Eat This, Not That!, Senin (2/10/2023) berikut empat jenis daging paling sehat untuk tubuh yang bisa Anda masukkan ke dalam menu makanan sehari-hari.

1. Salmon: Daging ikan salmon, yag segar, kalengan, diasap, atau dipanggang semuanya memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh.

“Salmon bukan hanya sumber protein yang luar biasa, tetapi juga sangat tinggi asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan bahkan depresi,” kata Jenna Volpe, ahli diet tersertifikasi dari Whole-Istic Living.

Ikan salmon, contohnya salmon Atlantik liar mengandung 7 gram lemak yang sebagian besar berasal dari asam lemak omega-3 yang menyehatkan jantung. Selain itu, menurut penelitian, omega-3 bersifat anti-inflamasi dan bermanfaat untuk kulit dan kesehatan persendian.

2. Daging sapi giling rendah lemak: Dibanding daging merah biasa, daging sapi giling dianggap lebih sehat. Sebab, daging sapi yang telah digiling menawarkan vitamin, protein, dan mineral yang lebih tinggi.

“Daging sapi mengandung beberapa nutrisi penting untuk berbagai fungsi tubuh, penunjang kekebalan tubuh, dan metabolisme energi seperti zat besi, seng, vitamin B seperti B12 dan niasin, serta selenium,” kata Amber Trejo Ms, RDN.

