Bakso Goreng Indonesia Masuk Daftar Best Meatballs versi TasteAtlas

KULINER Indonesia memang semakin mendunia, apalagi setelah banyak warung-warung Indonesia buka di luar negeri. Selain itu, kuliner Indonesia juga dikenal lantaran masuk dalam daftar makanan terlezat di seantero planet bumi.

Majalah kuliner ternama TasteAtlas kembali menempatkan makanan indonesia dalam makanan terenak di dunia. Kali ini adalah beberapa varian bakso khas Indonesia, yang berhasil masuk dalam daftar 50 Bakso Terenak di Dunia atau Best Meatballs in the World.

Dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa bakso goreng berada dalam urutan ke-14 dengan point sebesar 4.2 di bawah makanan Turki, Izmir köfte. Kemudian di susul lagi dengan Bakso pada urutan ke-19 dan ada Bakso Solo pada urutan 28 dengan point sebesar 4.0.

Dikutip dari laman Taste Atlas, Bakso goreng merupakan jajanan dengan tekstur renyah, yang berasal dari Indonesia-China. Bakso goreng adalah salah satu varian bakso yang mudah ditemukan hampir di berbagai tempat.

Bahan pembuatan bakso biasanya terdiri dari atau menggunakan daging ayam, daging sapi, ikan, maupun udang. Untuk membuat bakso goreng, bakso diolah dengan menggunakan daging giling dan campuran bumbu khusus atau rempah khas.

Selanjutnya bakso digoreng hingga berwarna cokelat keemasan, hingga terlihat bagian luarnya renyah, dan biasanya disajikan hangat dengan saus sambal.

Adapun 5 bakso terenak yang berada pada urutan 5 teratas ditempati oleh Polpette dari Italia, Kibbeh dari Lebanon, Youvarlakia dari Yunani, Köttbullar-Swedia, dan Keftedakia dari Yunani lagi.