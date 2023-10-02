Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Filosofi Batik Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:09 WIB
Intip Filosofi Batik Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir dalam perhelatan Istana Berbatik. Angela pun tampil cantik dan anggun saat membuka pagelaran busana nusantara ini.

Hadir dengan busana batik elegan bernuansa abu-abu dan merah maroon, Angela turut naik ke atas panggung dan membuka acara Istana Berbatik yang turut dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan jajaran kabinetnya. Sementara itu, busana batik yang dikenakan Angela pun sarat akan makna.

Dilansir akun Instagram @Kemenparekraf.ri, Angela mengenakan batik motif Anggrek Gringsing. Motif itu memiliki filosofi bahwa proses menuju keindahan tidaklah instan dan butuh perjuangan.

Warna abu-abu keunguan di batik tersebut juga melambangkan keseriusan, kestabilan sekaligus tanggung jawab. Dipadukan dengan nuansa merah di bagian kerah dan lengan yang melambangkan keberanian dan bijaksana.

Lebih lanjut, batik yang dikenakan Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik ini pun didapat langsung dari pengrajin batik di Sidoarjo, Jawa Timur. Menandakan Angela turut ikut mensejahterahkan pengrajin dan UMKM pembatik.

Sebagai informasi, Istana Berbatik berlangsung pada Minggu, 1 Oktober 2023. Acara ini digelar sebagai bentuk memeriahkan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2023. Pagelaran busana ini pun nyatanya memberikan dampak yang positif khususnya untuk para pelaku UMKM dan penggiat batik.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Telusuri berita women lainnya
