Tips Tampil Kece dan Merawat Batik agar Awet, Desainer Ramadhani A Kadir Beri Bocoran

MOMEN perayaan Hari Batik Nasional jatuh pada hari ini, Senin (2/10/2023). Masyarakat bisa tampil kece mengenakan busana batik dengan koleksi busana yang sudah ada di lemari pakaian.

Memang buka perkara sulit untuk tampil kece dengan busana batik. Apalagi kini banyak model busana batik yang ditawarkan dari kreasi tangan desainer hingga kelas outlet.

Desainer ternama yang berbasis di Yogyakarta, Ramadhani A Kadir mengatakan, bagi yang sudah memiliki koleksi batik klasik, bisa tampil kece dengan padanan denim jeans atau leather. Termasuk juga dengan batik kontemporer, batik modern yang full colour.

“Sementara untuk merawat batik agar awet juga tidak sulit. Pastikan batik dicuci dengan sabun khusus, jangan asal pakai detergen,” katanya kepada okezone.com di Yogyakarta, Minggu (1/10/2023).

Selain itu, kata Dhani, proses menjemur batik juga tidak boleh kena langsung terik matahari. “Batiknya bisa memudar, sekalipun batiknya sudah dibalik,” ucapnya.

Dhani mengatakan, batik menjadi identitas dan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui dunia, harus terus dilestarikan.

"Saat ini, batik tidak hanya digunakan untuk acara formal. Batik bisa dipakai di mana saja, termasuk dalam keseharian. Di Yogyakarta saja, batik diolah menjadi seragam anak sekolah, acara komunitas, atau kebutuhan family. Batik sudah menjadi identitas,” tuturnya.