Tampilan Cantik Luna Maya Melenggang di Istana Berbatik, Pesona Modelnya Masih Kental

GELARAN Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, semalam meriah dengan kehadiran sejumlah selebriti ibu kota. Salah satunya adalah Luna Maya yang memberikan penampilan terbaiknya di acara itu.

Di momen itu, Luna memilih menggunakan busana adat Bali yang terdiri dari kebaya yang dipadukan dengan kain batik karya Oscar Lawalata Culture. Dia nampak berjalan anggun di atas runway sepanjang 150 meter bersama Mikha Tambayong.

Penasaran seperti apa potret cantik Luna Maya di acara Istana Berbatik? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Pakai makeup tebal

Potret cantik Luna Maya saat menghadiri acara Istana Berkebaya, dia memilih memakai makeup flawless dengan nuansa pink. Dia juga menambahkan lipstik pink soft glossy yang membuatnya lebih fresh.

Luna tidak banyak menggunakan warna di area matanya. Namun dia menambahkan sentuhan maskara, eyeliner, dan softlens untuk membuat matanya terlihat lebih tajam.

Tampilan rambut disanggul

Luna Maya tampak cantik dalam balutan kebaya modern motif warna ungu yang khas dengan adat Bali. Dia mempercantik tampilannya dengan rambut disanggul modern dan diberi hiasan headpiece. Luna juga memberikan aksesori anting berwarna emas yang membuatnya makin elegan.

Jalan di runway

Luna Maya jalan di runway sepanjang 150 meter beriringan dengan Mikha Tambayong yang juga memakai busana bernuansa ungu, Keduanya nampak anggun dalam momen itu. Keduanya juga nampak menyapa Presiden Jokowi serta Iriana, dan tamu undangan.