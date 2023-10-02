Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Istana Berbatik Tuai Pujian Para Duta Besar Negara Sahabat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |12:35 WIB
Istana Berbatik Tuai Pujian Para Duta Besar Negara Sahabat
Gelaran Istana Berbatik, (Foto: Kemenparekraf)
PAGELARAN Istana Berbatik yang dihelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, (1/10/2023) malam tadi baru saja sukses digelar meriah. Perhelatan akbar dengan fashion show Batik di atas panggung runway sepanjang 150 meter tersebut pun menuai sorotan dan pujian publik.

Tak terkecuali kesan menarik dari para peserta yang hadir, di antaranya sejumlah duta besar negara sahabat yang juga turut memamerkan koleksi busana motif Batik mereka di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Amenatave V. Yauvoli menyampaikan, betapa ia merasa antusias menyaksikan secara langsung koleksi Batik Nusantara yang ditampilkan dalam gelaran ini. Lewat acara ini, menurutnya keindahan dari batik yang mencerminkan budaya Indonesia sangat terlihat.

 BACA JUGA:

"Ini acara yang indah, karena memamerkan keindahan dari batik dalam budaya dan nilai-nilai di Indonesia, jadi kami mengapresiasi (gelaran) ini," katanya melalui siaran persnya, Senin (2/10/2023).

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Senada dengan Amenatave, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay menyampaikan, ia pribadi begitu gembira dapat menjadi bagian dalam pagelaran budaya Indonesia malam ini. Apalagi, sebelumnya keikutsertaan dalam sejumlah acara di Indonesia saat pandemi Covid-19 dibatasi.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

"Saya sangat senang bisa berada di sini. Sebelumnya, saya ke Istana untuk mengikuti gelaran kebaya dan (sekarang) Batik. Jadi selalu menyenangkan untuk menjadi bagian dari acara yang menarik ini bersama para anggota tertinggi parlemen dan pemerintah Indonesia," tutur Lilla.

