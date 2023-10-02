Potret Paula Verhoeven Rayakan Hari Batik Bersama Kiano dan Kenzo

HARI Batik Nasional dirayakan setiap 2 Oktober, untuk memperingati batik Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik memang cocok untuk digunakan dalam banyak acara, dari meeting hingga datang ke pernikahan.

Nah, bagi kamu yang mencari inspirasi padanan batik bisa meniru tampilan cantik Paula Verhoeven nih. Melalui postingannya di Instagram, istri dari Baim Wong itu tampil elegan dalam busana batik saat dirinya melakukan pemotretan bersama kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. Dia terlihat bangga mengenakan busana menjadi salah satu warisan budaya dunia itu.

“MasyaAllah Tabarakallah Selamat Hari Batik,” tulis Paula dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @paula_verhoeven.

Dalam pemotretan tersebut, Paula memakai batik motif yang dijadikan menjadi dress megah. Dia nampak duduk sambil memangku putra bungsunnya, Kenzo. Di foto itu Kenzo dan Kiano begitu menggemaskan tanpa baju dan hanya memakai kain batik panjang untuk bawahannya.

Untuk tampilan rambutnya sendiri, Paula memiliki model sanggul rendah modern dengan diberi headpiece berwarna emas. Dia juga menambahkan aksesori kalung emas menumpuk yang senada dengan warna headpiecenya.

Sementara itu untuk polesan makeupnya dia memilih warna bold di bagian mata sehingga terlihat lebih tajam. Di foto itu Paula pose menatap tajam ke arah kamera dengan ekspresi datar.