Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Paula Verhoeven Rayakan Hari Batik Bersama Kiano dan Kenzo

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |12:06 WIB
Potret Paula Verhoeven Rayakan Hari Batik Bersama Kiano dan Kenzo
Paula Verhoeven. (Foto: Instagram)
A
A
A

HARI Batik Nasional dirayakan setiap 2 Oktober, untuk memperingati batik Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik memang cocok untuk digunakan dalam banyak acara, dari meeting hingga datang ke pernikahan.

Nah, bagi kamu yang mencari inspirasi padanan batik bisa meniru tampilan cantik Paula Verhoeven nih. Melalui postingannya di Instagram, istri dari Baim Wong itu tampil elegan dalam busana batik saat dirinya melakukan pemotretan bersama kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. Dia terlihat bangga mengenakan busana menjadi salah satu warisan budaya dunia itu.

Paula Verhoeven

“MasyaAllah Tabarakallah Selamat Hari Batik,” tulis Paula dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @paula_verhoeven.

Dalam pemotretan tersebut, Paula memakai batik motif yang dijadikan menjadi dress megah. Dia nampak duduk sambil memangku putra bungsunnya, Kenzo. Di foto itu Kenzo dan Kiano begitu menggemaskan tanpa baju dan hanya memakai kain batik panjang untuk bawahannya.

Untuk tampilan rambutnya sendiri, Paula memiliki model sanggul rendah modern dengan diberi headpiece berwarna emas. Dia juga menambahkan aksesori kalung emas menumpuk yang senada dengan warna headpiecenya.

Sementara itu untuk polesan makeupnya dia memilih warna bold di bagian mata sehingga terlihat lebih tajam. Di foto itu Paula pose menatap tajam ke arah kamera dengan ekspresi datar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132354/5_fakta_bantuan_hotman_paris_terhadap_kasus_perceraian_paula_verhoeven_hingga_diajak_jadi_aspri-TxX1_large.jpg
5 Fakta Bantuan Hotman Paris Terhadap Kasus Perceraian Paula Verhoeven hingga Diajak Jadi Aspri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132180/7_fakta_kasus_perceraian_paula_verhoeven_dengan_baim_wong_disebut_istri_durhaka_hingga_hakim_dilaporkan-aUsG_large.jpg
7 Fakta Kasus Perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong, Disebut Istri Durhaka hingga Hakim Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078504/5_potret_paula_verhoeven_saat_sidang_cerai_elegan_tapi_penuh_kesedihan-EDL0_large.jpg
5 Potret Paula Verhoeven Saat Sidang Cerai, Elegan Tapi Penuh Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073285/paula_verhoeven-ktvC_large.jpg
5 Momen Paula Verhoeven Gagal Beri Kejutan untuk Kenzo, Siapkan Kue dan Coklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073230/potret_kedekatan_paula_verhoeven_dengan_anak_anaknya-SaCI_large.jpg
Potret Kedekatan Paula Verhoeven dengan Anak-Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/194/3072802/transformasi_paula_verhoeven_kini_tampil_cantik_pakai_hijab-ILye_large.jpg
Potret Transformasi Paula Verhoeven, Kini Tampil Cantik Pakai Hijab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement