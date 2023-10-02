Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Presiden Jokowi Tanggapi Aksi Panglima TNI hingga Kapolri saat Catwalk Istana Berbatik: Ya Masa Serius Terus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:11 WIB
Presiden Jokowi Tanggapi Aksi Panglima TNI hingga Kapolri saat Catwalk Istana Berbatik: Ya Masa Serius Terus
Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja batik. (Foto: MPI/ Raka Dwi Novianto)
A
A
A

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut serta melenggang di cat walk pada Istana Berbatik pada Minggu 1 Oktober 2023 malam WIB.

Alhasil Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar terhadap aksi keduanya bersama dengan para menteri lainnya saat berada di atas cat walk.

"Ya masa serius terus, setiap hari kita selalu disibukkan oleh hal hal yang sangat serius bekerja untuk negara," kata Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023 malam.

Karena banyaknya kesibukan tersebut, Jokowi pun meminta para menterinya ikut serta memeriahkan Istana Berbatik dengan melenggang di cat walk sepanjang 150 meter itu.

"Ya tadi beliau-beliau kita ikutkan untuk menjadi model," kata Jokowi.

Diketahui, beberapa menteri ikut serta memeriahkan acara Istana Berbatik. Mereka yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174042/batik-CHX0_large.jpg
25 Ucapan Selamat Hari Batik Nasional 2025, Cocok untuk Caption IG dan WA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170642/batik-7BI6_large.jpg
Potret Batik Andalan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ternyata Dipakai Sejak Menjabat Jadi LPS hingga Gantikan Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3071122/batik-qHPC_large.jpg
Ini Kunci Kenapa Batik Diakui Jadi Warisan Budaya Indonesia oleh UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/194/3013733/canggih-intip-desain-batik-buatan-anak-bangsa-pakai-teknologi-ai-mt3phvecF2.jpg
Canggih! Intip Desain Batik Buatan Anak Bangsa Pakai Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/194/3001737/driver-ojol-diajak-jadi-model-busana-batik-panen-pujian-netizen-FoF9EQKCkl.jpg
Driver Ojol Diajak Jadi Model Busana Batik, Panen Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2928066/mengenal-batik-bali-yang-punya-ciri-khas-warna-cerah-UYI7avaDAt.jpg
Mengenal Batik Bali yang Punya Ciri Khas Warna Cerah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement