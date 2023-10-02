Presiden Jokowi Tanggapi Aksi Panglima TNI hingga Kapolri saat Catwalk Istana Berbatik: Ya Masa Serius Terus

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut serta melenggang di cat walk pada Istana Berbatik pada Minggu 1 Oktober 2023 malam WIB.

Alhasil Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar terhadap aksi keduanya bersama dengan para menteri lainnya saat berada di atas cat walk.

"Ya masa serius terus, setiap hari kita selalu disibukkan oleh hal hal yang sangat serius bekerja untuk negara," kata Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023 malam.

Karena banyaknya kesibukan tersebut, Jokowi pun meminta para menterinya ikut serta memeriahkan Istana Berbatik dengan melenggang di cat walk sepanjang 150 meter itu.

"Ya tadi beliau-beliau kita ikutkan untuk menjadi model," kata Jokowi.

Diketahui, beberapa menteri ikut serta memeriahkan acara Istana Berbatik. Mereka yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Leonardus Selwyn)