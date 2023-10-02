Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jokowi Sebut Batik Wajah Budaya Indonesia, Ini Alasannya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:51 WIB
Jokowi Sebut Batik Wajah Budaya Indonesia, Ini Alasannya
Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja batik. (Foto: MPI/ Raka Dwi Novianto)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menilai batik mewakilkan wajah bangsa Indonesia. Menurutnya Batik merupakan karya seni yang luar biasa.

"Batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa," kata Jokowi usai menghadiri Istana Berbatik yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam WIB.

Menurut Jokowi, dalam batik terdapat filosofi di setiap motifnya. Maka dari itu, dia menyampaikan kebanggaannya terhadap batik sehingga diadakan Istana Berbatik.

"Di situ ada simbolisme di situ ada filosofi setiap motif yang ada dan inilah kebudayaan indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita hari ini kita mengadakan Istana Berbatik," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sering memakai batik dengan berbagai motif setiap harinya. Namun, dirinya lebih menyukai batik bernuansa sogan.

"Terlalu banyak motif batik ribuan motif setiap hari berganti motifnya bisa berubah ubah warnanya berubah ubah. Tapi saya memang senang yang warna sogan," tuturnya.

(Leonardus Selwyn)

      
