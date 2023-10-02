Sunset Point Amed Bali, Jelajahi Tempat Romantis di Bali dari Balik Gunung dan Laut

BALI- Bali telah lama menjadi tujuan eksotis yang sangat populer untuk wisatawan dari seluruh dunia. Alamnya yang memukau, budayanya yang kaya, serta keramahannya terhadap wisatawan menjadikan alasan mengapa pulau ini terus menjadi pesona tersendiri. Tak hanya itu, kombinasi semua elemen ini juga menjadikan Bali sebagai destinasi romantis yang wajib masuk ke bucket list liburan Anda.

Keindahan pantai di Bali tidak hanya dimiliki oleh Bali Selatan saja yang meliputi Pantai Kuta, Pantai Pandawa, Tanjung Benoa, Uluwatu dan Nusa Dua. Namun, jika ingin merasakan pengalaman romantis yang berbeda, berkunjunglah ke Bali bagian Timur. Di sana ada banyak sekali destinasi menarik yang akan membuat Anda terpukau. Salah satunya adalah Sunset Point Amed Bali di kawasan Amed Kabupaten Karangasem property yang bernaung di bawah Mahagiri Resorts and Villas.

Sunset Point Amed Bali merupakan Day Club dan Restaurant dengan spot terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam yang menakjubkan di Bali. Disana anda bisa juga melihat Sunrise, Gunung, Teluk, Pantai, dan Infinity Pool secara langsung keindahan melalui satu venue yang tidak dapat Anda temukan di tempat manapun.

"Sebagian besar menyaksikan sunset itu di pantai/laut, tapi kali ini sunset dapat di lihat di balik Gunung Agung dan laut menjadi satu yang sangat instagramable dan spektakuler," ujar I Dewa Ayu Rikha Yunita Ray selaku owner Representative Mahagiri Resorts and Villas.

"Disana kami juga sedang menyelesaikan pembangunan tahap kedua yaitu resort yang masih on progress. Namun, pengunjung saat ini tetap bisa enjoy sunset, enjoy jemeluk bay, infinity pool beserta makanan-nya yang lezat," katanya.