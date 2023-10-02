Madani International Film Festival 2023: Mengencangkan Buhul Pengikat Keberagaman

JAKARTA – Madani International Film Festival (Madani IFF) akan dihelat pada 7-12 Oktober 2023 di Jakarta. Festival ini akan mengambil tempat di beberapa venue yakni Madani Misbar di area halaman Teater Besar, Teater Asrul Sani dan Teater Sjuman Djaya di lantai empat Gedung Trisno Soemardjo, Taman Ismail Marzuki, Epicentrum XXI, Metropole XXI, dan Binus University Alam Sutera.

Madani IFF merupakan program yang diinisiasi oleh Mizan dan Pabrikultur, didukung oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia dan Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), telah memasuki tahun keenam penyelenggaraannya.

Dari tahun ke tahun, Madani IFF konsisten menghantarkan pesan dan gambaran kehidupan kaum muslimin dari berbagai belahan dunia. Baik muslim sebagai warga mayoritas, maupun minoritas.

Pesan yang disampaikan melalui medium film ini diharapkan sampai kepada penonton dan peserta festival hingga dapat lebih menghayati beragamnya kehidupan, mimpi dan harapan, dari kaum muslimin dalam berbagai situasi dan konteks mereka, sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan dalam keberagaman yang ada.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek Ahmad Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif memberikan dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk di dalamnya Madani IFF yang mengemban pesan keberagaman dan toleransi yang disampaikan melalui media film.

“Madani IFF memiliki posisi yang unik dalam dunia festival film, menjadi satu-satunya platform yang didedikasikan untuk isu penting moderasi agama, tidak hanya di Indonesia tetapi mungkin juga di seluruh Asia dan dunia,” ucapnya.

“Di dunia, di mana pemahaman dan harmoni semakin penting, festival ini memainkan peran penting dalam memberikan harapan tentang pentingnya moderasi agama dan signifikansinya dalam masyarakat kita,” tuturnya.

Wakil Ketua II DKJ dan Anggota Komite Film DKJ Felencia Hutabarat menyebutkan bahwa Madani IFF merupakan salah satu program internasional yang mendapatkan perhatian dan dukungan oleh DKJ dalam kerangka besar mendorong terciptanya ekosistem berkesenian yang membangun.

Hal ini dikarenakan kesenian adalah kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sosial dan menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan kota di mata masyarakat global.

“DKJ mendukung pelaksanaan Madani International Film Festival sebagai bagian dalam program internasional yang dilaksanakan oleh Komite Film DKJ yang menjadi cerminan kebijakan pengembangan kesenian DKJ,” ujarnya.