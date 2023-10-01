Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gemas Ameena Halilintar Jadi Model di Istana Berbatik, Sapa Jokowi Sambil Pegang Biskuit!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:44 WIB
Potret Gemas Ameena Halilintar Jadi Model di Istana Berbatik, Sapa Jokowi Sambil Pegang Biskuit!
Ameena di runway Istana Berbatik, (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
A
A
A

KELUARGA Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah jadi salah satu keluarga selebriti yang ikut melenggang di runway Istana Berbatik yang digelar meriah pada Minggu (1/10/2023) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Tak ketinggalan, Aurel dan Atta juga turut mengajak putri kecil mereka, Ameena Hanna Nur Atta untuk berlenggak-lenggok di atas runway sepanjang 150 meter itu.

Tingkah Ameena yang menggemaskan tentu sukses menjadi sorotan publik. Meski kedua tangan mungilnya tampak digandeng Aurel dan Atta di sampingnya, namun bocah yang usianya belum genap 2 tahun itu tetap tampil profesional bak model.

Tak hanya sukses menjadi sorotan karena penampilan cantiknya dengan dress motif Batik bernuansa hitam dengan corak coklat yang tampak senada dengan kedua orangtuanya. Tingkah menggemaskan Ameena saat berjalan di atas runway juga tak kalah mencuri perhatian, sebab Ameena masih sempat melahap sebuah biskuit kecil yang ia pegang di tangannya.

Tak ketinggalan, di momen berikutnya, Ameena melempar ekspresi senyum manis dan narsisnya kepada para tamu yang hadir termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara, Iriana Jokowi.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Halaman:
1 2
      
