Serunya Sandiaga Uno Berjoget di Runway Istana Berbatik, Sukses Jadi Sorotan!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno turut hadir dalam perhelatan Istana Berbatik yang di gelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (1/10/2023)

Malam ini, Sandiaga tampak tampil modis dengan jaket outer Batik warna biru cerah dan glossy yang dipadukan dengan dalaman inner putih bermotif kotak-kotak. Menariknya membuat jaket outer tersebut tampak modis dan kekinian, adalah karena memiliki detail zipper di bagian tengahnya, sehingga memberikan kesan formal namun tetap santai dan modis.

Tak hanya sukses tampil modis, malam itu, tingkah Sandiaga juga turut mencuri perhatian publik saat melenggang di atas runway sepanjang 150 meter itu bersama para menteri lainnya.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Pasalnya, Sandiaga tampak begitu menikmati iringan musik nan ‘ambyar’ yang dinyayikan oleh beberapa musisi yang hadir. Ia bahkan tak sungkan berjoget dan mengayun-ayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan.