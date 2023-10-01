Kisah Inayah Wahid, Putri Gus Dur yang Pernah Diusir Paspampres di Istana Negara

KISAH Inayah Wahid Putri Gus Dur yang Pernah Diusir oleh Paspampres di Istana Negara, akan ditampilkan dalam artikel ini. Kisah ini sendiri diketahui pernah disampaikan Inayah Wahid dalam sebuah acara komedi yang tayang di salah satu televisi swasta.

Semua orang pasti tahu akan sosok Inayah Wahid, ya ia adalah putri bungsu Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Perempuan yang memiliki nama lengkap Inayah Wulandari Wahid pernah menyampaikan dark jokes mengenai Gus Dur dan ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, yang sulit untuk ditanggapi para pelawak lainnya di salah satu acara televisi swasta kala itu.

Inayah Wahid memang dikenal sebagai putri Gus Dur yang mewarisi kelucuan ayahnya, selain stand up comedy, Inayah Wahid juga pernah berakting di sinetron dan drama panggung. Lantas, seperti apa kisah Inayah Wahid diusir Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)? Mari simak kisah Inayah Wahid, putri Gus Dur yang pernah diusir Paspampres di Istana Negara, Jakarta, yang dikutip dari YouTube tv swasta tersebut, Minggu (1/10/2023)

Inayah Wahid kala itu mengisahkan kejadian ia diusir oleh Paspampres terjadi saat ia masih tinggal di Istana Negara, Jakarta. Saat itu, dirinya yang masih anak-anak tengah bermain sepeda di halaman Istana, tiba-tiba ada Paspampres yang menghampirinya, dia bertanya Inayah sedang apa, padahal Istana bukan tempat bapak ibunya.

(Kisah Inayah Wahid, Putri Gus Dur yang Pernah Diusir Paspampres di Istana Negara, Foto: Instagram @inayawahid)

“Oh iya dimarahin saya, ‘woi ngapain di sini memangnya di sini tempat enyak bapak lo’ gitu,” cerita Inayah meniru bentakan si Paspaspamres kala itu.

Namun, respons Inayah pun tidak diduga, Inayah kecil pun hanya tertawa dan pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia mengingat, sebagai putri Presiden tentu tidak boleh menyombongkan diri, sehingga ia memilih berjalan keluar sembari tertawa.