Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Kriteria Batik yang Banyak Diburu Gen Z

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |18:19 WIB
Begini Kriteria Batik yang Banyak Diburu Gen Z
Batik. (Foto: MNC)
A
A
A

BATIK telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini berkat sentuhan inovatif dari para desainer yang berhasil membuat batik tampil lebih modern, tidak lagi identik dengan kesan kolot, tua, atau terlalu formal.

Dampaknya cukup membanggakan. Kini banyak generasi muda termasuk Gen Z yang tertarik untuk mengenakan batik. Nah, kira-kira seperti apa motif batik yang banyak diburu atau cocok dikenakan para Gen Z? Berikut ulasannya.

Batik sejatinya menyimpan kekayaan budaya khususnya masyarakat Jawa yang begitu kental. Hal tersebut tercermin dari motif-motif klasik khas sogan dari Yogyakarta dan Solo.

Batik Sogan memang banyak mendominasi produk batik di pasaran, seperti motif kawung dan parang. Namun bagi sebagian orang, motif ini dinilai terlalu old-fashioned dan tidak cocok dengan jiwa anak muda.

Sebagai alternatif, para desainer mengembangkan motif-motif kontemporer yang sebagian besar terinspirasi dari batik pesisir. Motif batik ini tampil dengan corak yang beraneka ragam didominasi nuansa alam seperti flora dan fauna.

"Batik pesisir itu tidak menggunakan pola-pola kraton sehingga lebih berani. Contohnya ada motif burung merak. Visualisasinya benar-benar tegas tidak seperti batik klasik yang cenderung terselubung (tidak gamblang)," ujar Agnes Dwina Herdiasti, Pengamat dan Penggiat Batik Alami, saat dihubungi MNC Portal.

Selain itu, lanjut Agnes, batik pesisir juga mendapat pengaruh dari budaya, Eropa, China, hingga Jepang. Dari proses akulturasi ini, kemudian muncullah motif-motif batik seperti burung phoenix, bunga delima, bunga lotus, bunga seruni, dan masih banyak lagi.

Motif kontemporer juga bisa diartikan sebagai desain atau motif yang benar-benar baru. Kendati demikian, ia tidak meninggalkan pakem-pakem dari batik itu sendiri.

"Seperti pengalaman saya diminta untuk mendesain batik bermotif truntum, tapi di bagian depannya diberi twist gambar Superman sehingga lebih personal bagi si pemakai. Sekilas terlihat nyeleneh, kenapa tiba-tiba ada Superman? Tapi sebetulnya ada benang merahnya," kata Agnes.

"Superman itu kan dikenal mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya, sama seperti makna dari motif parang. Lalu dipadukan dengan motif truntum yang memiliki arti cinta tulus. Menurut saya kenapa tidak, selama si pemakai menemukan spirit dari pilihan motifnya itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996/batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070256/sandy_walsh_dan_aislinn_konig-ZenI_large.jpg
Potret Ganteng Sandy Walsh Pakai Batik, Keren dengan Berbagai Motif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070249/batik-63wp_large.jpg
Ini Motif Batik yang Terancam Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070221/aura_kasih-4g18_large.jpg
7 Inspirasi Batik Ala Artis Indonesia, dari Aura Kasih hingga Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070104/hari_batik_nasional-r5eI_large.jpg
Hari Batik Nasional, Penyintas Kanker dan Tuna Rungu Ciptakan Kain Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893683/momen-panglima-tni-dan-kapolri-asyik-melenggang-di-catwalk-istana-berbatik-DfZiOmerl1.jpg
Momen Panglima TNI dan Kapolri Asyik Melenggang di Catwalk Istana Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement