Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar Pranowo di IdeaFest: Anak Muda yang Golput Akan Nyesel

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:07 WIB
Ganjar Pranowo di IdeaFest: Anak Muda yang Golput Akan Nyesel
Ganjar Pranowo. (Foto: Instagram)
A
A
A

GANJAR Pranowo Bakal Calon Presiden 2024 yang diusung partai PDI Perjuangan mengajak anak muda untuk terjun dan terlibat ke politik. “Anak Muda yang Golput Akan Nyesel” seru Ganjar saat bertemu ratusan anak muda pada acara Ask The Candidates Idea Fest Lead To Leap 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Seruan tersebut disampaikan Ganjar setelah pembawa acara memberikan pertanyaan awal kepada Ganjar, soal kelompok Golongan Putih (Golput) di Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mendorong anak muda untuk aktif dalam politik dan menghindari penyesalan di masa depan. Isu-isu seperti perubahan iklim dan kesempatan kerja yang semakin sempit semakin memprihatinkan generasi muda.

“Anak muda itu jangan apatis pada politik. Jangan golput. Nanti menyesal. Banyak isu yang saat ini jadi keresahan anak muda; perubahan iklim, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Kalau anak muda apatis pada politik akan menyesal karena tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan" kata Ganjar Pranowo.

Ia pun mengajak anak muda untuk bergabung dalam tim kampanye politik sebagai sarana mendapatkan pendidikan politik yang berharga. Dia yakin bahwa keterlibatan pemuda dalam politik adalah suatu keharusan, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024 yang pemilih mayoritasnya diperkirakan akan berasal dari kalangan pemuda.

"Tergantung pada kawan-kawan bersedia. Saya katakan saya terbiasa lama-lama sama anak muda untuk bisa bergabung. Kalau diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu, hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat politik, saya lamar," tambahnya.

Panggilan aksi ini mencerminkan peran penting pemuda dalam membentuk kebijakan politik dan masa depan negara. Semakin banyak pemuda yang terlibat dalam politik, semakin besar peluang mencapai perubahan positif dalam masyarakat.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Ideafest Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement