Ganjar Pranowo di IdeaFest: Anak Muda yang Golput Akan Nyesel

GANJAR Pranowo Bakal Calon Presiden 2024 yang diusung partai PDI Perjuangan mengajak anak muda untuk terjun dan terlibat ke politik. “Anak Muda yang Golput Akan Nyesel” seru Ganjar saat bertemu ratusan anak muda pada acara Ask The Candidates Idea Fest Lead To Leap 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Seruan tersebut disampaikan Ganjar setelah pembawa acara memberikan pertanyaan awal kepada Ganjar, soal kelompok Golongan Putih (Golput) di Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mendorong anak muda untuk aktif dalam politik dan menghindari penyesalan di masa depan. Isu-isu seperti perubahan iklim dan kesempatan kerja yang semakin sempit semakin memprihatinkan generasi muda.

“Anak muda itu jangan apatis pada politik. Jangan golput. Nanti menyesal. Banyak isu yang saat ini jadi keresahan anak muda; perubahan iklim, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Kalau anak muda apatis pada politik akan menyesal karena tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan" kata Ganjar Pranowo.

Ia pun mengajak anak muda untuk bergabung dalam tim kampanye politik sebagai sarana mendapatkan pendidikan politik yang berharga. Dia yakin bahwa keterlibatan pemuda dalam politik adalah suatu keharusan, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024 yang pemilih mayoritasnya diperkirakan akan berasal dari kalangan pemuda.

"Tergantung pada kawan-kawan bersedia. Saya katakan saya terbiasa lama-lama sama anak muda untuk bisa bergabung. Kalau diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu, hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat politik, saya lamar," tambahnya.

Panggilan aksi ini mencerminkan peran penting pemuda dalam membentuk kebijakan politik dan masa depan negara. Semakin banyak pemuda yang terlibat dalam politik, semakin besar peluang mencapai perubahan positif dalam masyarakat.

(Martin Bagya Kertiyasa)