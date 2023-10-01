Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Belanja Online Sehabis Gajian, Awas Jangan Sampai Khilaf

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:34 WIB
5 Tips Belanja Online Sehabis Gajian, Awas Jangan Sampai Khilaf
Ilustrasi Belanja Online. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN besar masyarakat Indonesia tentunya sudah menerima gaji mereka. Nah, salah satu yang kerap dilakukan ketika sudah gajian adalah checkout belanja online.

Rizky Juanita Azuz, Head of Corporate Relations Tokopedia, menyebut ada fitur yang relevan untuk membantu pengalaman berbelanja Pengalaman online setiap orang menjadi lebih menyenangkan dan produktif, bahkan di hari gajian.

Teliti Sebelum Membeli

Aturan kehati-hatian sebelum membeli penting diterapkan saat berbelanja online karena berkat platform digital, konsumen bisa membandingkan produk dan membaca review pembeli. Pentingnya membandingkan harga produk agar konsumen bisa mendapatkan harga yang paling sesuai dengan kemampuannya.

Selain membandingkan harga, Rizky menilai pencarian lokasi toko juga dapat membantu konsumen menghemat biaya pengiriman. 

Siapkan program pembelian

Belanja online menawarkan kemudahan berupa barang diantar ke rumah Anda, bahkan dengan beberapa layanan, dalam waktu beberapa jam. Oleh karena itu, menjadwalkan belanja online juga tak kalah penting agar persediaan produk tidak menumpuk di rumah.

Cari Tanggal Promosi

Pengamatan yang cermat terhadap tanggal dan jam penjualan dapat membuat belanja online untuk barang-barang penting menjadi lebih hemat dan efisien. Platform belanja online menyediakan fungsi notifikasi untuk mengingatkan Anda tentang promosi yang Anda cari.

Telusuri berita women lainnya
