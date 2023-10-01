Istana Berbatik Usung Tema Street Fashion, Dihadiri Raffi Ahmad dan Astrid Tiar

PERGELARAN Istana Berbatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berlangsung hari ini, pukul 19.00 WIB. Pagelaran ini nantinya akan berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Halaman depan Istana Merdeka pun telah bersolek, disulap hingga begitu megahnya, lengkap dengan lintasan catwalk sepanjang 150 meter. Wamenparekraf sekaligus Ketua Panitia Acara Istana Berbatik, Angela Tanoesoedibjo pun menjanjikan suguhan istimewa dari peragaan koleksi busana batik.

Beragam koleksi batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO ini nantinya ditampilkan oleh perwakilan 7 kerajaan, selebriti, duta besar, influencer, atlet, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga.

Tak ketinggalan, para model profesional juga akan melenggang di catwalk untuk menampilkan batik-batik dari desainer kenamaan Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif.

Istana Berbatik kali ini mengusung tema 'Street Fashion' dimana saat ini sedang tren ditengah masyarakat khususnya generasi milenial dan Gen Z. Direktur Utama Jakarta Experience Board Landi Rizaldi pun mengungkap jika ide ini datang dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan batik sebagai warisan budaya Indonesia, identitas bangsa, semakin dekat dengan masyarakat.

"Ide Street Fashion ini saya mungkin harus bilang bahwa idenya dari Bapak Presiden, ingin mendekatkan budaya batik ini, memperkenalkan lagi, mengapresiasi, kepada masyarakat,"ujar Landi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.