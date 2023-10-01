Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Hilangkan Kulit Kusam pada Pria, Gak Pake Ribet

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:32 WIB
Tips Hilangkan Kulit Kusam pada Pria, Gak Pake Ribet
Ilustrasi Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

KULIT pria memang berbeda dengan para perempuan, apalagi kulit bagian wajah. Pasalnya, kulit pria memang lebih tebal 20 persen ketimbang kulit para perempuan.

Meski demikian, bukan berarti pria tidak perlu menjaga kulit mereka loh. Dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktik di Bamed Skin Care Menteng, dr. Pandu Pradana Sp.KK berpendapat bahwa pria harus rajin mencuci muka dan menggunakan tabir surya agar kulit tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kulit.

“Yang terpenting adalah perawatan standar, mencuci muka, menjaga kelembapan kulit dengan pelembab dan menggunakan tabir surya," kata dia di Jakarta.

Mencuci muka merupakan langkah perawatan dasar yang penting bagi pria untuk menghilangkan kotoran dan minyak berlebih yang tertinggal di wajah. Saat mencuci muka, usahakan tidak hanya mencuci muka dengan air saja, namun juga menggunakan sabun khusus untuk mencuci muka tergantung kondisi kulit.

Pandu mengatakan, melembabkan kulit juga penting agar penggunaan produk perawatan kulit lebih efektif. Pandu mengatakan ciri-ciri kulit sehat adalah terhidrasi, tidak berminyak atau berjerawat, dan skin barier (lapisan terluar kulit) tetap terjaga.

Langkah terpenting berikutnya dalam perawatan kulit adalah menggunakan tabir surya pada wajah untuk memperlambat proses penuaan dan menghindari paparan sinar matahari berlebihan untuk mencegah kanker kulit. “Penggunaan tabir surya tidak hanya menghambat proses penuaan, namun masalah kulit yang paling berbahaya adalah kanker kulit,” kata Pandu.

Terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet (UV) matahari dapat menyebabkan kanker kulit jika tidak dilindungi dengan tabir surya, terutama pada kulit putih. Kulit coklat seperti orang Indonesia juga harus dilindungi agar terhindar dari sengatan matahari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
