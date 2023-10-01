Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Ungkap Pentingnya Bawa Barang Ini saat Terbang dan Tips Cegah Tertular Penyakit di Pesawat

Yesica Kirana , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:03 WIB
Pramugari Ungkap Pentingnya Bawa Barang Ini saat Terbang dan Tips Cegah Tertular Penyakit di Pesawat
Ilustrasi Pramugari (Foto: iStock)
A
A
A

SIMON Wu, seorang pramugari maskapai Cathay Pacific, mengaku selalu membawa satu barang kecil berukuran tas kecil saat bepergian ke luar negeri. Ia mengklaim bahwa barang tersebut dapat membantu menghindarinya terjangkit penyakit. Lho kok bisa?

Sebab kata Wu, jika kondisi tubuh tidak fit maka akan membuat perjalanan menjadi tidak nyaman dan dapat merusak liburan tersebut.

Melansir Mirror, pramugari Simon Wu berujar bahwa Anda dapat mengurangi risiko tersebut dengan membawa pelembab udara.

"Saya benar-benar membutuhkan pelembab udara untuk kulit saya setelah melakukan perjalanan panjang di pesawat. Banyak pramugari yang memuji produk itu," katanya kepada Travel and Leisure.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Selain itu, membahas tentang Portable Mini Humidifier dari Movtip, pramugari lain menambahkan bahwa alat ini telah menyelamatkannya saat singgah di kamar hotel yang kering.

"Saya tidak lagi merasa mual dan pastinya sangat nyaman dan dapat digunakan sepanjang malam," kata pramugari itu.

Jika Anda merasa khawatir tiba-tiba sakit di pesawat, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk meminimalkan risiko tertular dari penumpang.

Sebuah penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk menghindari kontak dengan penumpang lain, Anda harus mencoba memesan kursi dekat jendela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement