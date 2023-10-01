Pramugari Ungkap Pentingnya Bawa Barang Ini saat Terbang dan Tips Cegah Tertular Penyakit di Pesawat

SIMON Wu, seorang pramugari maskapai Cathay Pacific, mengaku selalu membawa satu barang kecil berukuran tas kecil saat bepergian ke luar negeri. Ia mengklaim bahwa barang tersebut dapat membantu menghindarinya terjangkit penyakit. Lho kok bisa?

Sebab kata Wu, jika kondisi tubuh tidak fit maka akan membuat perjalanan menjadi tidak nyaman dan dapat merusak liburan tersebut.

Melansir Mirror, pramugari Simon Wu berujar bahwa Anda dapat mengurangi risiko tersebut dengan membawa pelembab udara.

"Saya benar-benar membutuhkan pelembab udara untuk kulit saya setelah melakukan perjalanan panjang di pesawat. Banyak pramugari yang memuji produk itu," katanya kepada Travel and Leisure.

Selain itu, membahas tentang Portable Mini Humidifier dari Movtip, pramugari lain menambahkan bahwa alat ini telah menyelamatkannya saat singgah di kamar hotel yang kering.

"Saya tidak lagi merasa mual dan pastinya sangat nyaman dan dapat digunakan sepanjang malam," kata pramugari itu.

Jika Anda merasa khawatir tiba-tiba sakit di pesawat, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk meminimalkan risiko tertular dari penumpang.

Sebuah penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk menghindari kontak dengan penumpang lain, Anda harus mencoba memesan kursi dekat jendela.