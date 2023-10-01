5 Olahraga Bagi Penderita Hipertensi, Salah Satunya Renang

PARA penderita hipertensi jangan sembarangan saat berolahraga sebab olahraga penderita hipertensi harus tertentu. Nah, ada sejumlah olahraga yang cocok bagi penderita hipertensi.

Lewat olahraga ini, kamu bisa mendukung pengobatan hipertensi yang perlu dilakukan. Jenis olahraga ini bisa memperkuat jantung dan membuatnya memompa lebih banyak darah.

Dengan begitu, olahraga yang baik bagi penderita hipertensi berikut membuat tekanan arteri berkurang dan tekanan darah menurun sehingga meminimalisir risiko hipertensi.

Ini 5 jenis olahraga yang baik bagi penderita hipertensi,

1. Senam

Senam menjadi opsi olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Pasalnya, olahraga ini membuat tubuh kamh melakukan banyak pergerakan, tetapi tetap aman bagi fisik.

Berbagai jenis senan yang bisa dilakukan untuk memacu detak jantung dan meminimalisir risiko hipertensi antara lain senam aerobik, senam lantai, senam irama, atau senam tera.

2. Bersepeda

Selain tekanan darah tinggi yang dapat menurun secara signifikan dengan bersepeda, bagi kamu dengan berat badan berlebih, bobot tubuh akan lebih terkontrol dengan bersepeda. Hal tersebut akan mencegah kamu dari serangan berbagai penyakit, termasuk hipertensi.

3. Yoga

Yoga bisa menjadi olahraga alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Meski penurunan tekanan darah dengan melakukan yoga tidak terlalu banyak, tetapi sudah cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung sebanyak 7% serta risiko stroke sebesar 10%.