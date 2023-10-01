Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Olahraga Bagi Penderita Hipertensi, Salah Satunya Renang

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:48 WIB
5 Olahraga Bagi Penderita Hipertensi, Salah Satunya Renang
Renang. (Foto: Freepik)
A
A
A

PARA penderita hipertensi jangan sembarangan saat berolahraga sebab olahraga penderita hipertensi harus tertentu. Nah, ada sejumlah olahraga yang cocok bagi penderita hipertensi.

Lewat olahraga ini, kamu bisa mendukung pengobatan hipertensi yang perlu dilakukan. Jenis olahraga ini bisa memperkuat jantung dan membuatnya memompa lebih banyak darah.

Dengan begitu, olahraga yang baik bagi penderita hipertensi berikut membuat tekanan arteri berkurang dan tekanan darah menurun sehingga meminimalisir risiko hipertensi.

Ini 5 jenis olahraga yang baik bagi penderita hipertensi,

 senam

1. Senam

Senam menjadi opsi olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Pasalnya, olahraga ini membuat tubuh kamh melakukan banyak pergerakan, tetapi tetap aman bagi fisik.

Berbagai jenis senan yang bisa dilakukan untuk memacu detak jantung dan meminimalisir risiko hipertensi antara lain senam aerobik, senam lantai, senam irama, atau senam tera.

2. Bersepeda

Selain tekanan darah tinggi yang dapat menurun secara signifikan dengan bersepeda, bagi kamu dengan berat badan berlebih, bobot tubuh akan lebih terkontrol dengan bersepeda. Hal tersebut akan mencegah kamu dari serangan berbagai penyakit, termasuk hipertensi.

3. Yoga

Yoga bisa menjadi olahraga alternatif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Meski penurunan tekanan darah dengan melakukan yoga tidak terlalu banyak, tetapi sudah cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung sebanyak 7% serta risiko stroke sebesar 10%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174611//tidur-3rlX_large.jpg
Studi: Perempuan yang Tidur Kurang dari 5 Jam Tingkatkan Risiko Kematian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/482/3170674//hipertensi-Y40h_large.jpg
Jangan Keliru! Ini Beda Gejala Darah Tinggi dan Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170394//olahraga-nsVX_large.jpg
Angka Diabetes hingga Hipertensi Masih Tinggi, Wamenkes Ajak Masyarakat Olahraga 4 Kali Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160110//lari-lkNy_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159401//olahraga-WSFr_large.jpg
Menyayangi Diri Sendiri Melalui Olahraga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement