Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Villa Keren di Bogor, Cocok buat Staycation Bareng Keluarga Dijamin Happy

Rizka Diputra , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:03 WIB
5 Villa Keren di Bogor, Cocok buat <i>Staycation</i> Bareng Keluarga Dijamin <i>Happy</i>
Villa Aman D'Sini, Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: dok. Rajesh Chandra)
A
A
A

MENGINAP atau staycation lazimnya menjadi pilihan wisatawan saat ke Bogor. Terdapat beragam villa baru yang bisa diinapi berdua atau ramai bareng keluarga.

Ya, berbagai macam opsi villa baru tersebar di Bogor. Mulai dari yang terpencil atau dipinggir jalan, yang murah sampai paling mahal, villa dengan gaya tradisional, etnik, atau modern, rumah bergaya klasik sampai tenda yang disulap menarik.

Mengingat beragamnya jenis penginapan yang ditawarkan, berikut ini Okezone merekomendasikan beberapa villa baru nan instagramable yang cocok untuk Anda berlibur dengan pasangan.

1. JSI Resort

Jeep Station Indonesia (JSI) Resort adalah penginapan yang terbilang unik karena berbentuk bungalow kayu yang terpisah satu sama lain, sehingga dapat memberikan ruang privasi yang nyaman bagi Anda. Berlokasi di Jalan Cikopo Selatan KM 5, Pasir Muncang, Kelurahan Sukagalih, Megamendung, harga yang ditawarkannya mulai dari Rp400.000.

Menawarkan pemandangan langsung ke arah Gunung Gede, JSI cocok untuk tempat melepas lelah atau liburan bersama pasangan. Di sini juga tersedia arena playground. Anda tentunya dapat berenang santai atau berjalan-jalan di sekitar area penginapan.

JSI Resort

(Foto: IG/@jsiresort)

Untuk Anda yang menyukai tantangan, terdapat penginapan bergaya rumah kontainer atau rumah tenda. Bentuk dan warnanya yang instagramable akan membuat betah berlama-lama di sini.

2. Taman Safari Lodge

Anda senang dengan alam terbuka? Bagaimana jika mencoba menginap di area hutan? Taman Safari Lodge menawarkan dua jenis akomodasi, yaitu tempat menginap berbentuk karavan atau rumah pohon.

Anda akan merasakan sensasi menginap di hutan yang tidak akan terlupakan. Tenang saja, area hutan ini bukanlah hutan liar. Namun, hutan ini dikelola oleh Taman Safari Indonesia, Anda tak perlu khawatir didatangi oleh binatang buas.

Berada di Jalan Taman Safari Indonesia, Cibeureum, Cisarua, Bogor, pemandangan yang disajikan di sekitar penginapan ini juga tidak kalah indahnya. Gemericik air dan rimbunnya pepohonan seolah menjadi sumber energi untuk aktivitas selanjutnya.

Villa Taman Safari Lodge

(Foto: Agoda)

3. Begreno Home

Ingin merasakan suasana Ubud di Kota Hujan? Mungkin penginapan yang satu ini cocok bagi Anda yang rindu Bali, Namun belum bisa mengunjungi. Begreno Home Boutique Resort terinspirasi dari suasana pedesaan Nusantara dengan menyertakan fasilitas mewah khas villa. Beralamat di Kampung Babakan, RT 04/04, Desa Cijerangpindok, Caringin, Kabupaten Bogor, harga yang ditawarkan resor ini mulai dari Rp1 jutaan kok.

Mulai dari kamar dengan ukuran besar dan nyaman hingga kolam renang. Suasana yang ditawarkan resort ini benar-benar mirip dengan pedesaan Bali, lengkap dengan pondok kecil di tepi kolam renang dan floaties lucu untuk teman berenang.

Salah satu spot instagramable di sini adalah salah satu sudut di Villa Roosse. Setiap jenis penginapan ini memiliki gaya dekorasi sendiri yang berbeda. Jadi, Anda yang sering menginap di sini dapat merasakan sensasi yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement