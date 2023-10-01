5 Villa Keren di Bogor, Cocok buat Staycation Bareng Keluarga Dijamin Happy

MENGINAP atau staycation lazimnya menjadi pilihan wisatawan saat ke Bogor. Terdapat beragam villa baru yang bisa diinapi berdua atau ramai bareng keluarga.

Ya, berbagai macam opsi villa baru tersebar di Bogor. Mulai dari yang terpencil atau dipinggir jalan, yang murah sampai paling mahal, villa dengan gaya tradisional, etnik, atau modern, rumah bergaya klasik sampai tenda yang disulap menarik.

Mengingat beragamnya jenis penginapan yang ditawarkan, berikut ini Okezone merekomendasikan beberapa villa baru nan instagramable yang cocok untuk Anda berlibur dengan pasangan.

1. JSI Resort

Jeep Station Indonesia (JSI) Resort adalah penginapan yang terbilang unik karena berbentuk bungalow kayu yang terpisah satu sama lain, sehingga dapat memberikan ruang privasi yang nyaman bagi Anda. Berlokasi di Jalan Cikopo Selatan KM 5, Pasir Muncang, Kelurahan Sukagalih, Megamendung, harga yang ditawarkannya mulai dari Rp400.000.

Menawarkan pemandangan langsung ke arah Gunung Gede, JSI cocok untuk tempat melepas lelah atau liburan bersama pasangan. Di sini juga tersedia arena playground. Anda tentunya dapat berenang santai atau berjalan-jalan di sekitar area penginapan.

(Foto: IG/@jsiresort)

Untuk Anda yang menyukai tantangan, terdapat penginapan bergaya rumah kontainer atau rumah tenda. Bentuk dan warnanya yang instagramable akan membuat betah berlama-lama di sini.

2. Taman Safari Lodge

Anda senang dengan alam terbuka? Bagaimana jika mencoba menginap di area hutan? Taman Safari Lodge menawarkan dua jenis akomodasi, yaitu tempat menginap berbentuk karavan atau rumah pohon.

Anda akan merasakan sensasi menginap di hutan yang tidak akan terlupakan. Tenang saja, area hutan ini bukanlah hutan liar. Namun, hutan ini dikelola oleh Taman Safari Indonesia, Anda tak perlu khawatir didatangi oleh binatang buas.

Berada di Jalan Taman Safari Indonesia, Cibeureum, Cisarua, Bogor, pemandangan yang disajikan di sekitar penginapan ini juga tidak kalah indahnya. Gemericik air dan rimbunnya pepohonan seolah menjadi sumber energi untuk aktivitas selanjutnya.

(Foto: Agoda)

3. Begreno Home

Ingin merasakan suasana Ubud di Kota Hujan? Mungkin penginapan yang satu ini cocok bagi Anda yang rindu Bali, Namun belum bisa mengunjungi. Begreno Home Boutique Resort terinspirasi dari suasana pedesaan Nusantara dengan menyertakan fasilitas mewah khas villa. Beralamat di Kampung Babakan, RT 04/04, Desa Cijerangpindok, Caringin, Kabupaten Bogor, harga yang ditawarkan resor ini mulai dari Rp1 jutaan kok.

Mulai dari kamar dengan ukuran besar dan nyaman hingga kolam renang. Suasana yang ditawarkan resort ini benar-benar mirip dengan pedesaan Bali, lengkap dengan pondok kecil di tepi kolam renang dan floaties lucu untuk teman berenang.

Salah satu spot instagramable di sini adalah salah satu sudut di Villa Roosse. Setiap jenis penginapan ini memiliki gaya dekorasi sendiri yang berbeda. Jadi, Anda yang sering menginap di sini dapat merasakan sensasi yang berbeda.