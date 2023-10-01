11 Fakta Menarik Alcatraz, Bekas Penjara Paling Angker dan Terkejam di Muka Bumi

Alcatraz, bekas penjara paling angker dan terkejam di muka bumi (Foto: Connollycove)

MUNGKIN Anda pernah mendengar nama Alcatraz. Ya, bekas kompleks penjara yang dulu merupakan benteng militer di Teluk San Fransisco, Amerika Serikat (AS) ini ternyata menyimpan banyak fakta menarik bersejarah sekaligus misteri yang belum mampu terjawab hingga hari ini.

Berikut Okezone rangkumkan 10 fakta peristiwa yang pernah terjadi di penjara itu, sebagaimana melansir laman History;

1. Al Capone main banjo di penjara

Bos mafia ternama, Al Capone, merupakan salah seorang tahanan yang pernah mendekam di penjara tersebut. capone yang menyogok sipier penjara saat menjalani masa tahanan di Alaska karena skandal pajak, terpaksa dipindahkan ke penjara pulau itu.

Namun ketika berada di Penjara Alcatraz, Capone tampil sebagai narapidana yang kooperatif. Capone pun diizinkan bermain banjo bersama band narapidana Alcatraz.

Al Capone (Foto: Wisconsin Public Radio/wpr.org)

2. Insiden tahanan kabur

Sebanyak 36 narapidana di Alcatraz dikabarkan berhasil melarikan diri. Namun 23 orang di antara mereka tertangkap dan enam orang dari 23 itu ditembak mati, sementara itu dua orang lainnya dikabarkan tenggelam.

Insiden larinya narapidana itu ternyata menginspirasi dunia sinematografi untuk membuat film yang berjudul 'Escape from Alcatraz' (1979). Meski para narapidana itu dikabarkan tewas, jasad mereka sampai hari ini tidak pernah ditemukan.

3. Alcatraz ternyata nama burung

Sebelum pulau itu dijadikan sebuah benteng, pulau itu merupakan rumah dari koloni burung pelikan berwarna coklat. Seorang warga Spanyol, Juan Manuel de Ayala menjadi warga Eropa pertama yang berlayar menuju Golden Gate pada 1775 silam.

Ayala-lah yang memberi nama pulau itu dengan sebutan 'La Isla de Los Alcatraces' (pulau burung pelikan). Nama itu akhirnya diubah jadi 'Alcatraz'.

(Foto: Escape.com.au)

4. Kisah 'Birdman of Alcatraz'

Seorang pembunuh bernama Robert Stroud menjalani masa tahanannya di Alcatraz atas keputusan Presiden Woodrow Wilson. Saat di Alcatraz, Stroud dikabarkan mulai mempelajari hal-hal yang berbau kedokteran, menulis, dan memelihara banyak burung hingga akhirnya selnya pun terlihat kumuh.

Meski demikian, Stroud harus menyerahkan peliharaannya ke otoritas penjara. Kisah hidup Stroud menginspirasi seorang sutradara yang membuat film berjudul 'Birdman of Alcatraz'. Seperti dilansir dari laman History, Stroud sama sekali tidak memelihara burung di selnya.