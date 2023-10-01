Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Dusun Wanarata, Kampung di Atas Gunung yang Warganya Hidup Damai dengan Toleransi Tinggi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:38 WIB
Inilah Dusun Wanarata, Kampung di Atas Gunung yang Warganya Hidup Damai dengan Toleransi Tinggi
Rumah warga Dusun Wanarata, Banyumas, Jawa Tengah (Foto: YouTube/BG Channel)
A
A
A

INDONESIA dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, agama, hingga tradisinya dari Sabang sampai Merauke.

Rasa toleransi antar sesama umat beragama tentu menjadi hal penting sebagai bentuk saling menghormati individu satu sama lain.

Toleransi yang tinggi ini ternyata tercermin di sebuah kampung unik di Indonesia, tepatnya di Dusun Wanarata, Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah.

Melansir saluran YouTube BG Channel, Minggu (1/10/2023), kampung ini terletak di atas kawasan pegunungan. Masyarakat Dusun Wanarata menganut tiga agama yang berbeda, Buddha, Islam dan Kristen dengan mayoritas masyarakatnya beragama Buddha.

Hal ini terihat dari Kartu Keluarga (KK) yang jumlahnya 26 KK, Islam 3 KK dan Kristen 1 KK dalam satu RT.

Warga Dusun Wanarata

(Foto: YouTube/BG Channel)

Di dusun ini pengunjung akan menjumpai Vihara yang disebut dengan Giri Wanaratana. Vihara tersebut terletak di atas bukit dan sedikit jauh dari permukiman warga, namun kondisinya sangat bersih dan terawat. Vihara ini juga cukup luas, lengkap dengan patung Buddha yang digunakan untuk berdoa.

Kendati berbeda-beda keyakinan masyarakat di dusun ini saling membantu atau bergotong royong tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Salah satunya saat membangun Wihara di kampung tersebut.

Suasana perkampungan asri

Terletak jauh dari keramaian kota, Dusun Wanarata menyuguhkan suasana khas pegunungan yang sejuk, damai dan menenangkan. Vegetasi hijau tumbuh begitu subur di kampung ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/406/2984296/bangga-wae-rebo-flores-masuk-daftar-desa-tercantik-dunia-2024-O75uyEoj3T.JPG
Bangga! Wae Rebo di Flores Masuk Daftar Desa Tercantik Dunia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/406/2983982/intip-keseruan-sahur-on-the-road-di-kampung-wisata-warna-warni-malang-ON5apP63FM.JPG
Intip Keseruan Sahur On the Road di Kampung Wisata Warna-warni Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/406/2963953/inilah-desa-paling-kesiangan-di-indonesia-jam-09-00-baru-keluar-matahari-9jgqVI0Dgk.JPG
Inilah Desa Paling Kesiangan di Indonesia, Jam 09.00 Baru Keluar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/408/2943353/mengenal-kampung-naga-desa-adat-di-tasikmalaya-yang-menolak-listrik-dan-teknologi-rJdE8WYHR2.JPG
Mengenal Kampung Naga, Desa Adat di Tasikmalaya yang Menolak Listrik dan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/408/2934038/5-desa-wisata-terbaik-di-dunia-2023-salah-satunya-ada-di-indonesia-1MNSmEgsyW.JPG
5 Desa Wisata Terbaik di Dunia 2023, Salah Satunya Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932815/mengenal-desa-wae-rebo-kampung-di-atas-awan-dengan-view-menakjubkan-nAwQMZx3tu.JPG
Mengenal Desa Wae Rebo, Kampung di Atas Awan dengan View Menakjubkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement