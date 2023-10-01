Inilah Dusun Wanarata, Kampung di Atas Gunung yang Warganya Hidup Damai dengan Toleransi Tinggi

INDONESIA dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, agama, hingga tradisinya dari Sabang sampai Merauke.

Rasa toleransi antar sesama umat beragama tentu menjadi hal penting sebagai bentuk saling menghormati individu satu sama lain.

Toleransi yang tinggi ini ternyata tercermin di sebuah kampung unik di Indonesia, tepatnya di Dusun Wanarata, Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah.

BACA JUGA: 18 Desa Wisata Dapat Dana Pengembangan Usaha dan Literasi dari Kemenparekraf

Melansir saluran YouTube BG Channel, Minggu (1/10/2023), kampung ini terletak di atas kawasan pegunungan. Masyarakat Dusun Wanarata menganut tiga agama yang berbeda, Buddha, Islam dan Kristen dengan mayoritas masyarakatnya beragama Buddha.

Hal ini terihat dari Kartu Keluarga (KK) yang jumlahnya 26 KK, Islam 3 KK dan Kristen 1 KK dalam satu RT.

(Foto: YouTube/BG Channel)

Di dusun ini pengunjung akan menjumpai Vihara yang disebut dengan Giri Wanaratana. Vihara tersebut terletak di atas bukit dan sedikit jauh dari permukiman warga, namun kondisinya sangat bersih dan terawat. Vihara ini juga cukup luas, lengkap dengan patung Buddha yang digunakan untuk berdoa.

Kendati berbeda-beda keyakinan masyarakat di dusun ini saling membantu atau bergotong royong tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Salah satunya saat membangun Wihara di kampung tersebut.

Suasana perkampungan asri

Terletak jauh dari keramaian kota, Dusun Wanarata menyuguhkan suasana khas pegunungan yang sejuk, damai dan menenangkan. Vegetasi hijau tumbuh begitu subur di kampung ini.