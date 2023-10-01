4 Rekomendasi Ekowisata di Kawasan Timur Indonesia, Cocok buat Traveling Ramah Lingkungan

WILAYAH timur Indonesia bisa dibilang sebagai surga tersembunyi yang dimiliki oleh bangsa ini. Keeksotisannya membuat jatuh hati para pencinta perjalanan alias travelers dalam sekali pandangan pertama.

Sudah populer akan enggan kekayaan serta keanekaragaman hayatinya, ada beberapa tempat ekowisata atau ekotourisme yang wajib Anda singgahi saat traveling ke kawasan Timur Indonesia, sebagaimana dikutip dari Instagram @econusa.id dan @bumijourney.

Sejumlah tempat ini juga sangat cocok untuk bikin otak dan mata fresh, bebas dari kepenatan atas segala rutinitas yang ada. Berikut ulasannya;

1. Raja Ampat

Raja Ampat sebagai salah satu destinasi populer ini berkomitmen dalam pengembangan ekowisata seperti konservasi ekosistem laut dan hutan. Di sini juga menawarkan beragam akomodasi eco-friendly untuk pengalaman traveling yang lebih ramah lingkungan.

2. Banda Neira

Nama Banda Neira belakangan cukup ramai di lini massa dan media sosial. Terletak di Maluku Tengah, Banda Neira menawarkan spot diving yang ikonik.

Tak hanya alamnya, kawasan ini sarat akan sejarah dengan menawarkan bangunan dengan arsitektur peninggalan kolonial Belanda eksplorasi sejarah dan budava. Selain membantu ekonomi lokal, belajar sejarah dan budaya juga bisa jadi pilihan wisata yang rendah karbon.