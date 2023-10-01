Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apes! Wanita Ini Ketinggalan Pesawat Setelah Terjebak di Lift Hotel yang Membingungkan

Rizka Diputra , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:02 WIB
Apes! Wanita Ini Ketinggalan Pesawat Setelah Terjebak di Lift Hotel yang Membingungkan
Wanita ini ketinggalan pesawat setelah terjebak dalam lift hotel yang macet tiba-tiba (Foto: Edinburgh Live)
A
A
A

CHRISSY Hart, seorang wanita asal Boston, Amerika Serikat dijadwalkan terbang kembali ke negaranya dari Edinburgh. Namun, ia justru mengalami nasib apes karena terpaksa harus ketinggalan pesawat lantaran terjebak di lift hotel tempatnya menginap.

Peristiwa itu bermula saat Chrissy sedang menuju ke lobi hotel untuk check-out sekaligus bertolak ke bandara. Akan tetapi, lift hotel yang digunakannya menuju lobi malah macet secara tiba-tiba.

Lebih kurang selama lebih 60 menit lamanya, Chrissy hanya bisa pasrah seraya menunggu pertolongan dari pihak Hotel Moxy di Fountainbridge. Alih-alih harus terbang sesuai jadwal, Chrissy justru ketinggalan pesawat untuk penerbangan ke Dublin.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Akibatnya, Ia harus menunda perjalanannya ke Boston. Chrissy berada di Edinburgh selama enam hari sebagai bagian dari pekerjaannya dengan 'Together for Girls', sebuah organisasi nirlaba yang berupaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan muda.

Chrissy mengatakan bahwa organisasilah yang harus membayar 500 pounds atau sekitar Rp9,4 juta untuk penerbangan baru. Ia kini meminta Marriot, selaku pengelola Hotel Mox untuk, membayar tagihannya agar uang tersebut dapat digunakan untuk kampanye dan proyek mereka.

"Saya berada di Edinburgh kurang dari sepekan. Kami berada di sini untuk menghadiri konvensi anti-pelecehan anak yang bekerja dengan orang-orang di seluruh dunia. Saya harus terbang ke Boston pada jam 8 pagi, jadi saya mengambil barang-barang saya dan berangkat ke liftnya," jelas Chrissy.

Halaman:
1 2
      
