Kemenparekraf Harap Kereta Cepat Whoosh Mampu Dongkrak Kunjungan Wisatawan 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:13 WIB
Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung (Foto: Kemenparekraf)
KEHADIRAN Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Whoosh' yang akan resmi beroperasi mulai 2 Oktober 2023 diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan kualitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Tanah Air khususnya aksesibilitas wisatawan menuju berbagai destinasi dan sentra ekonomi kreatif di Jawa Barat.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati, usai mengikuti joy ride Kereta Cepat Jakarta-Bandung berharap, kehadiran 'Whoosh' mampu memperkuat capaian target wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di tahun 2023.

"(Kereta Cepat) Ini tentunya akan mendukung peningkatan kualitas pariwisata yang dapat membantu konektivitas ke berbagai destinasi wisata sehingga dapat menggerakkan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara," ujar Dessy.

Hingga pertengahan semester tahun ini, jumlah pergerakan wisatawan nusantara tanah air telah mencapai sekitar 433 juta.

Infografis Aturan Berfoto di Stasiun Kereta Api

Dengan kehadiran kereta cepat serta berbagai prospek lain dari pemanfaatan konektivitas di sejumlah moda transportasi, diharapkan target 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara di tahun 2023 dapat tercapai.

Mendukung capaian tersebut, Kemenparekraf lanjut Dessy senantiasa mendorong pelaku industri agar mulai membuat paket-paket perjalanan wisata dengan memasukkan kereta cepat sebagai salah satu daya tarik ataupun transportasi pilihan.

"Ke depan (kereta cepat) akan juga dikembangkan tidak hanya sampai Bandung tapi sampai ujung Pulau Jawa seperti Surabaya. Dan mungkin di percepatan ini, dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 mungkin KAI akan membuat juga (kereta cepat) di wilayah Sumatra dan Sulawesi ataupun berbagai daerah lainnya," tuturnya.

