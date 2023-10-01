Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Jazz Goes to Campus Dongkrak Kunjungan Wisatawan Asing 15 Persen

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |07:57 WIB
Sandiaga: Jazz Goes to Campus Dongkrak Kunjungan Wisatawan Asing 15 Persen
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
EVENT festival musik Jazz Goes to Campus 2023 yang diprakarsai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menjadi ajang paling dinanti segenap penikmat jazz Tanah Air, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Di sela kesibukannya sebagai pejabat publik, Sandiaga sendiri mengaku sebagai salah satu penikmat festival jazz.

"Kami sangat berbahagia diajak terlibat bersama LPS dan JGTC, karena ini umurnya hampir sama dengan umur saya, karena sudah nyaris 50 tahun ini. Dengan target 10 ribu penonton," kata Sandiaga dalam konferensi pers JGTC 2023 di kawasan Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.

"Dan kami punya kementerian yang membidangi event, kita memcoba mencari bagaimana menggelar event agar digelar dengan baik, oleh karena itu kami sangat mendukung," tambahnya.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: MPI/Syifa Fauziah)

Ia mengaku sangat antusias menyambut JGTC tahun ini yang mengusung tema Harmonizing The Jazz Legacy.

Dirinya bahkan berencana hadir membawa anak dan istrinya untuk menikmati suguhan jazz alegan dari sejumlah musisi.

"Bukan hanya datang, tapi bawa keluarga, mudah-mudahan Sulaiman menjadi pencinta jazz, sekarang dia lagi belajar main drum. Ini sama Om Candra nih, ini maestro ini Om Candra," tutur Sandiaga.

Pria 54 tahun tersebut mengatakan jika gelaran JGTC turut berkontribusi menaikan angka wisatawan mancanegara yang hadir ke Indonesia.

Halaman: 1 2
1 2
      
