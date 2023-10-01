Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Buah dan Sayur Tinggi Kandungan Air, Bantu Cegah Dehidrasi di Cuaca Panas

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |15:00 WIB
4 Buah dan Sayur Tinggi Kandungan Air, Bantu Cegah Dehidrasi di Cuaca Panas
Makanan sarat air, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

CUACA panas dan teriknya sinar matahari belakangan ini, bukan rahasia lagi kalau membuat kita jadi rentan mengalami dehidrasi.

Dehidrasi atau kondisi tubuh kekurangan cairan, tak boleh dianggap sepele loh! Sebab berawal dari dehidrasi, jika dibiarkan bisa berlanjut menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius.

Mulai dari kelelahan, sakit kepala, masalah kulit, kram otot, tekanan darah rendah, hingga masalah detak jantung. Dehidrasi berkepanjangan bahkan bisa memicu timbulnya komplikasi serius seperti kegagalan organ.

Mencegah tubuh dehidrasi, selain memastikan minum air yang cukup setiap harinya, bisa juga dibantu dengan konsumsi makanan tinggi kandungan air loh! Berikut ini adalah beberapa makanan kaya air yang akan membantu Anda tetap terhidrasi, dikutip dari Healthline, Minggu (1/10/2023)

1. Semangka: Jadi salah satu buah yang paling menghidrasi karena sangat tinggi kandungan airnya. 154 gram mengandung lebih dari 118 ml air, ditambah beberapa serat dan nutrisi penting, contohnya vitamin C, vitamin A, magnesium hingga likopen.

2. Jeruk: Mengandung 118 ml air dalam satu buah jeruk, bersama dengan serat dan beberapa nutrisi, seperti vitamin C dan potasium, yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan dan kesehatan jantung.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
