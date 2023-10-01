Batik Trusmi Wakili Keraton Kasepuhan Cirebon di Istana Berbatik, Tonjolkan Kecantikan Mega Mendung

BATIK Trusmi jadi salah satu jenama fesyen lokal yang ikut memeriahkan, tampil di gelaran Istana Berbatik malam ini. Founder dan owner Batik Trusmi, Sally Giovanny bangga bisa dilibatkan di perhelatan sebesar Istana Berbatik yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023)

Sally mengungkap, di acara malam ini dirinya mewakili Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Batik Mega Mendung yang menjadi kebanggaan Cirebon pun menjadi highlight di acara Istana Berbatik.

"Saya mewakili Keraton Kasepuhan Cirebon dengan tema batik Mega Mendung," jelasnya pada MNC Portal seusai gelaran acara, Minggu malam (1/10/2023).

(Foto: MPI/Sukardi)

Sally bercerita kalau dirinya diajak secara langsung oleh pihak Keraton Kasepuhan Cirebon untuk Istana Berbatik ini.

"Kami dengan Keraton Kasepuhan Cirebon sudah seperti keluarga. (Ketika) ditawari untuk memperagakan busana batik Cirebon, ya, dengan senang hati," tambahnya.