HOME WOMEN FASHION

Pesona Anastasya Khosasih Pakai Croptop Pamer Tindikan Pusar, Netizen: Emang Boleh Segemes Ini?

Rayfi Azahra , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:07 WIB
Anastasya Khosasih. (Foto: Instagram)
ANASTASYA Khosasih memang dikenala sebagai seorang selebgram dan yang doyan main game. Dia pun semakin dikenal setelah didapuk menjadi brand ambassador salah satu tim esport.

Anastasya Khosasih bisa dibilang salah satu selebgram yang unggahan Instagram terbarunya dinantikan netizen. Memang Anastasya Khosasih kerap membagikan gaya penampilannya yang menawan di akunnya @anastasyakh.

Pose Anastasya Khosasih sepertinya tak pernah bosan dipandang. Salah satunya ketika ia berpose saat berada di kamar. Gaya Anastasya menuai banyak pujian, body goalsnya pun dipuji oleh penggemarnya terutama para pria.

Selain memiliki paras cantik, Anastasya Khosasih memang pandai dalam memadukan outfitnya. Tak hanya mengenakan pakaian minim atau ketat, dia juga memiliki body indah yang membuat mata pria tak berkedip.

Seperti yang terlihat pada foto penampilan terbarunya di Instagram. Anastasya Khosasih berpose di kamar dengan gaya yang stylish.

Selebgram kelahiran jakarta tersebut mengenakan croptop ketat warna cream kehijauan yang dipadukan dengan celana pendek putih. Outfit ketat membentuk lekuk tubuh yang membuat penampilan Anastasya Khosasih terlihat seksi.

