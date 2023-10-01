Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wow! Miss Indonesia dan Puteri Indonesia Jalan Bareng di Istana Berbatik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:29 WIB
Wow! Miss Indonesia dan Puteri Indonesia Jalan Bareng di Istana Berbatik
Miss Indonesia dan Puteri Indonesia di Indonesia Berbatik, (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
PARA finalis Miss Indonesia hingga Puteri Indonesia tak ketinggalan untuk turut melenggang cantik di pergelaran Istana Berbatik, yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, (1/10/2023)

Beberapa finalis Miss Indonesia juga tampak tak kalah cantik. Mulai dari Miss Indonesia 2019, Princess Meganondo, Runner Up Miss Indonesia 2022 Angelina Aqila, dan Naomy Angelica.

Para finalis Miss Indonesia, terlihat tampak kompak tampil cantik dalam balutan dress mewah bermotif Batik yang dominan memiliki warna gold nan mewah dan elegan.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Terlihat pula Puteri Indonesia 2022, Laksmi Suardana, mengenakan dress gaun Batik berwarna cokelat lengkap dengan gaya rambut sanggul yang tertata rapi.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

