Asha Smara Darra Happy Jenama Oscar Lawalata Culture Ikut Istana Berbatik

ISTANA Berbatik sukses dihelat di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (1/10/2023). Salah satu jenama yang tampil di runway pagelaran fashion ini adalah Oscar Lawalata Culture.

Bercerita usai tampil di Istana Berbatik, Asha Smara Darra mengatakan kalau dirinya bangga bisa terlibat di acara sebesar ini. Ia bahkan berharap di tahun-tahun berikutnya Istana melakukan hal serupa.

"Senang sekali, semoga bisa setiap tahun kita merayakan kain Indonesia. Ditunggu event dari Istana yang berikutnya," kata Asha Darra pada MNC Portal, Minggu (1/10/2023).

Ya, Istana Berbatik dihadirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bentuk perayaan Hari Batik Nasional 2 Oktober setiap tahunnya. Pada kesempatan yang sama, Asha Darra juga bercerita bagaimana dirinya dihubungi pihak istana untuk tampil di Istana Berbatik.