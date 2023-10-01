Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Presiden Jokowi: Batik Jadi Wajah Budaya Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:26 WIB
Presiden Jokowi: Batik Jadi Wajah Budaya Indonesia
Presiden Jokowi, (Foto: MPI/ Raka)
A
A
A

LEWAT gelaran acara Istana Berbatik yang baru saja usai dihelat malam ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Batik mewakilkan wajah bangsa Indonesia. Menurutnya Batik merupakan karya seni yang luar biasa.

"Batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa," kata Jokowi usai menghadiri Istana Berbatik yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (1/10) malam.

 BACA JUGA:

Dalam setiap motif Batik, kata Jokowi, ada filosofi di setiap motifnya. Maka dari itu, ia pribadi punya kebanggaan besar terhadap Batik, salah satunya diwujudkan dengan perhelatan Istana Berbatik.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Halaman:
1 2
      
