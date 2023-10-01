Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Melenggang Jadi Model Catwalk, Sri Mulyani Asyik Selfie di Runway Istana Berbatik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:00 WIB
Melenggang Jadi Model Catwalk, Sri Mulyani Asyik Selfie di Runway Istana Berbatik
Sri Mulyani di Istana Berbatik, (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
A
A
A

KESERUAN perhelatan acara  Istana Berbatik masih terus berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Sejumlah pejabat, public figure, model hingga atlet pun turut melenggang di catwalk sepanjang 150 meter ini.

Sementara para Menteri dan Wakil Menteri Tanah Air pun ikut berjalan memamerkan busana Batik Nusantara mereka. Salah satunya yang jadi sorotan saat Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang juga turut melenggang di acara ini.

Sang Menteri tampil dalam balutan two piece blus Batik bernuansa cerah dengan perpaduan warna magenta dan corak Baatik berwarna coklat, hijau dan oranye, yang dipermanis dengan rok berwarna serupa yang memberi kesan cerah pada busana Batik yang ia kenakan.

 BACA JUGA:

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Halaman:
1 2
      
