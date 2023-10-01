Melenggang Jadi Model Catwalk, Sri Mulyani Asyik Selfie di Runway Istana Berbatik

KESERUAN perhelatan acara Istana Berbatik masih terus berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Sejumlah pejabat, public figure, model hingga atlet pun turut melenggang di catwalk sepanjang 150 meter ini.

Sementara para Menteri dan Wakil Menteri Tanah Air pun ikut berjalan memamerkan busana Batik Nusantara mereka. Salah satunya yang jadi sorotan saat Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang juga turut melenggang di acara ini.

Sang Menteri tampil dalam balutan two piece blus Batik bernuansa cerah dengan perpaduan warna magenta dan corak Baatik berwarna coklat, hijau dan oranye, yang dipermanis dengan rok berwarna serupa yang memberi kesan cerah pada busana Batik yang ia kenakan.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)