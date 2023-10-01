Novia Bachmid hingga Rossa Iringi Para Artis, Pejabat, dan Duta Besar Melenggang di Runway Istana Berbatik

NOVIA Bachmid hingga Rossa menjadi salah satu dari deretan musisi papan atas yang turut memeriahkan pergelaran Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, yang digelar Minggu malam (1/10/2023).

Novia Bachmid tampil tentunya dengan busana Batik, memilih tampil mengenakan busana Batik berupa dress panjang dengan detail atasan blazer dengan paduan warna merah putih. Sementara Rossa tampak cantik dan tak kalah anggun dan elegan dengan dress hitam yang dipadukan dengan outer dress Batik bernuansa gold nan mewah.

Malam itu, Novia tampil memukau bersama Rossa duet membawakan beberapa lagu. Salah satunya lagu Yang Penting Happy. Tak hanya sukses memeriahkan acara dan membuat penonton bernyanyi, mereka juga turut mengiringi para artis, pejabat hingga menteri yang berlenggak-lenggok di atas runway sepanjang 150 meter itu.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Percaya Istana Berbatik Bisa Lestarikan Batik

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

BACA JUGA: Potret Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Tampil Menawan di Istana Berbatik

Tak hanya berduet dengan Rossa. Novia juga turut berduet dengan para musisi lainnya, mulai dari Nella Kharisma, Olivia Pardede, Sruti Respati, hingga Morabeth Sonia.

Mereka tampak kembali mengiringi para model yang berlenggang di runway dengan batik mereka masing-masing lewat lagu khas Papua, Yamko Rambe Yamko.