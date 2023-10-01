Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Novia Bachmid hingga Rossa Iringi Para Artis, Pejabat, dan Duta Besar Melenggang di Runway Istana Berbatik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:47 WIB
Novia Bachmid hingga Rossa Iringi Para Artis, Pejabat, dan Duta Besar Melenggang di Runway Istana Berbatik
Novia Bachmid dan Rossa (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
A
A
A

NOVIA Bachmid hingga Rossa menjadi salah satu dari deretan musisi papan atas yang turut memeriahkan pergelaran Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, yang digelar Minggu malam (1/10/2023).

Novia Bachmid tampil tentunya dengan busana Batik, memilih tampil mengenakan busana Batik berupa dress panjang dengan detail atasan blazer dengan paduan warna merah putih. Sementara Rossa tampak cantik dan tak kalah anggun dan elegan dengan dress hitam yang dipadukan dengan outer dress Batik bernuansa gold nan mewah.

Malam itu, Novia tampil memukau bersama Rossa duet membawakan beberapa lagu. Salah satunya lagu Yang Penting Happy. Tak hanya sukses memeriahkan acara dan membuat penonton bernyanyi, mereka juga turut mengiringi para artis, pejabat hingga menteri yang berlenggak-lenggok di atas runway sepanjang 150 meter itu.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Tak hanya berduet dengan Rossa. Novia juga turut berduet dengan para musisi lainnya, mulai dari Nella Kharisma, Olivia Pardede, Sruti Respati, hingga Morabeth Sonia.

Mereka tampak kembali mengiringi para model yang berlenggang di runway dengan batik mereka masing-masing lewat lagu khas Papua, Yamko Rambe Yamko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996/batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070256/sandy_walsh_dan_aislinn_konig-ZenI_large.jpg
Potret Ganteng Sandy Walsh Pakai Batik, Keren dengan Berbagai Motif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070249/batik-63wp_large.jpg
Ini Motif Batik yang Terancam Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070221/aura_kasih-4g18_large.jpg
7 Inspirasi Batik Ala Artis Indonesia, dari Aura Kasih hingga Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070104/hari_batik_nasional-r5eI_large.jpg
Hari Batik Nasional, Penyintas Kanker dan Tuna Rungu Ciptakan Kain Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893683/momen-panglima-tni-dan-kapolri-asyik-melenggang-di-catwalk-istana-berbatik-DfZiOmerl1.jpg
Momen Panglima TNI dan Kapolri Asyik Melenggang di Catwalk Istana Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement