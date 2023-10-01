Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Percaya Istana Berbatik Bisa Lestarikan Batik

SEMAKIN sering masyarakat mengenakan Batik, maka identitas bangsa Indonesia itu akan terus lestari. Ya, cara agar bagaimana Batik tetap lestari di tanah Pertiwi yaitu dikenakan dan dikreasikan.

Harapan itu yang ingin diwujudkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Panitia Acara Istana Berbatik. Agenda acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diwujudkan menjadi salah satu medium Batik semakin eksis di masyarakat, sekaligus bentuk perayaan Hari Batik Nasional yang dirayakan setiap 2 Oktober.

"(Dengan digelarnya Istana Berbatik), kami berharap batik sebagai warisan budaya Indonesia semakin digemari, semakin dikreasikan, semakin sering digunakan, sehingga semakin lestari dan mensejahterakan," kata Angela Tanoesoedibjo di acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (1/10/2023)



Dalam kesempatan yang sama, Angela menjelaskan bahwa Istana Berbatik merupakan pagelaran busana yang menampilkan ragam batik Nusantara yang sarat akan makna filosofis, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu.

Lewat Istana Berbatik, sambung Angela, masyarakat akan melihat bagaimana batik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, hingga menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia.