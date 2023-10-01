Pesona Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik

POTRET gaya penampilan Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo di pergelaran Istana Berbatik tampak sukses mencuri perhatian.

Pada acara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (1/10/2023) ini, Angela Tanoesoedibjo tampak tampil cantik dan anggun dalam balutan one piece dress Batik panjang berwarna abu-abu.

Pada momen spesial itu, Angela yang sekaligus menjadi Ketua Panitia Acara Istana Berbatik itu memilih mengenakan Batik dengan sentuhan modern dan semi formal yang berhiaskan motif batik dengan perpaduan warna gold, merah dan hijau tua.

Kesan anggun, feminin, tapi juga kekinian tergambar dari looks-nya karena dress tersebut juga dihiasi dengan detail list hingga kerah warna merah menyala yang membuat penampilan Angela malam itu tampak memesona. Terakhir, untuk menyempurnakan tampilan, Angela Tanoesoedibjo tampak tampil dengan warna makeup bold berupa lipstick merah merona, hingga ikat rambut berwarna senada.

Tema 'Street Fashion' yang diangkat untuk acara ini dimaknai sempurna, terlihat dari permainan padu-padan yang begitu kekinian.