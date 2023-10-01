Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:49 WIB
Pesona Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik
Wamenparefkraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik, (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
A
A
A

POTRET gaya penampilan Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo di pergelaran Istana Berbatik tampak sukses mencuri perhatian.

Pada acara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu malam (1/10/2023) ini, Angela Tanoesoedibjo tampak tampil cantik dan anggun dalam balutan one piece dress Batik panjang berwarna abu-abu.

Pada momen spesial itu, Angela yang sekaligus menjadi Ketua Panitia Acara Istana Berbatik itu memilih mengenakan Batik dengan sentuhan modern dan semi formal yang berhiaskan motif batik dengan perpaduan warna gold, merah dan hijau tua.

Kesan anggun, feminin, tapi juga kekinian tergambar dari looks-nya karena dress tersebut juga dihiasi dengan detail list hingga kerah warna merah menyala yang membuat penampilan Angela malam itu tampak memesona. Terakhir, untuk menyempurnakan tampilan, Angela Tanoesoedibjo tampak tampil dengan warna makeup bold berupa lipstick merah merona, hingga ikat rambut berwarna senada.

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden) 

Tema 'Street Fashion' yang diangkat untuk acara ini dimaknai sempurna, terlihat dari permainan padu-padan yang begitu kekinian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071640/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo-0Dh7_large.JPG
Wamenparekraf Pastikan Kesiapan Surakarta Gelar Upacara Pembukaan Peparnas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/612/3014917/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-harap-miss-indonesia-2024-aktif-promosikan-keindahan-pariwisata-indonesia-xWgJlNPGtX.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/194/2970146/nyoblos-di-menteng-angela-tanoesoedibjo-pilih-ootd-serba-putih-fMMIhi9aNg.jpg
Nyoblos di Menteng, Angela Tanoesoedibjo Pilih OOTD Serba Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/298/2969274/potret-wamenparekraf-angela-icip-kopi-racikan-barista-surabaya-dwWmH14AgQ.jpg
Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945863/penampilan-angela-tanoesoedibjo-di-perayaan-natal-nasional-2023-modis-dengan-batik-sawunggaling-bergaya-kimono-PCczHPah7V.jpeg
Penampilan Angela Tanoesoedibjo di Perayaan Natal Nasional 2023, Modis Dengan Batik Sawunggaling Bergaya Kimono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893672/reaksi-chef-arnold-bertemu-miss-indonesia-di-istana-berbatik-cls8ActvXe.jpg
Reaksi Chef Arnold Bertemu Miss Indonesia di Istana Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement