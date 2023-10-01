5 Motif Batik Melambangkan Percintaan, Cocok Dipakai Bareng Pasangan

BATIK sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi, keindahannya memang seolah tak akan pernah habis untuk dibahas. Hal ini menunjukkan jika Batik memang salah satu wastra Nusantara yang spesial.

Salah satu hal yang paling spesial adalah motifnya yang beragam dan memiliki makna masing-masing di baliknya. Dari banyaknya motif Batik Indonesia, ternyata beberapa di antaranya ada yang bermakna sebagai melambangkan percintaan loh!

Tak heran jika motif-motif tersebut kerap kali digunakan dalam acara-acara pernikahan, momen mengikat cinta dari sepasang kekasih. Namun, selain untuk acara pernikahan, batik ini pun bisa digunakan sebagai pakaian seragam dengan pasangan tercinta.

Penasaran motif Batik apa saja yang melambangkan percintaan?

1. Motif Truntum: Namanya diambil dari bahasa Jawa "taruntum" yang berarti tumbuh atau bersemi kembali, hadir dengan visual indah bergambar kuntum atau kembang di langit menggambarkan cinta yang tak pernah redup. Sehingga secara keseluruhan, bermakna melambangkan cinta dan kasih sayang yang selalu bersemi di antara pasangan.

2. Motif Nitik Cakar Ayam: Kain Batik motif ini biasanya digunakan dalam upacara perkawinan adat Yogyakarta, hadir dengan tampilan geometri, garis putus-putus, dan titik-titik. Perpaduan motif ini bermakna sebagai simbol komitmen kedua pasangan untuk selalu semangat menyongsong hari untuk mencari rezeki.

Analoginya, diibaratkan seperti ayam di pagi buta yang sudah mengais tanah dengan cekernya atau kakinya untuk mencari pangan.