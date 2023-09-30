Sejumlah Selebriti Tanah Air Akan Meriahkan Istana Berbatik, Pamerkan Batik Bersama Keluarga

Sejumlah selebiriti tanah air akan memeriahkan acara Istana Berbatik yang akan diselenggarakan pada Minggu 1 Oktober 2023 di halaman depan Istana Merdeka. Tak hanya tampil seorang diri, mereka akan turut serta membawa pasangan serta anak-anak mereka, lengkap satu keluarga akan melenggang di catwalk.

Hal ini diungkap oleh Direktur Utama Jakarta Experience Board Landi Rizaldi. Melihat selebriti tanah air melenggang di catwalk mungkin menjadi hal yang biasa, tapi mereka berjalan dengan pasangan serta anak-anak yang begitu menggemaskan tentu lain cerita dan akan menjadi suguhan unik.

"Nanti akan ada artis dan keluarganya yang akan berjalan di catwalk. Suguhan dari para artis ini sangat spesial karena mereka berjalan bersama pasangan dan anak-anaknya,"ujar Landi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

Landi pun berharap suguhan dari para selebiriti dan keluarganya ini nantinya akan terkenang di hati masyarakat dan nantinya mereka juga terpukau dengan beragam batik nusantara yang akan dikenakan oleh para selebriti.

"Tentu ini yang begitu dinantikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini berkesan,"pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana Berbatik akan digelar pada Minggu, 1 Oktober 2023 pada pukul 19.00 WIB. Selain peragaan busana, acara ini juga menyuguhkan pertunjukan musik dan tari, serta eksibisi batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Rencananya, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Jokowi.