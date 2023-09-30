Advertisement
7 Kerajaan Nusantara Akan Meriahkan Istana Berbatik, Raja dan Ratu Kerajaan Cirebon Siap Melenggang di Catwalk

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:37 WIB
7 Kerajaan Nusantara Akan Meriahkan Istana Berbatik, Raja dan Ratu Kerajaan Cirebon Siap Melenggang di Catwalk
Istana berbatik. (Foto: Ist)
Pagelaran Istana Berbatik kian istimewa lantaran akan dimeriahkan oleh tujuh kerajaan di nusantara yang akan memamerkan koleksi batik ciri khas dari kerajaannya masing-masing. Peragaan busana ini akan diselenggarakan pada Minggu 1 Oktober 2023 di halaman depan Istana Merdeka.

Hal ini diungkap oleh Direktur Utama Jakarta Experience Board Landi Rizaldi. Dia pun begitu mengapresiasi kesediaan tujuh kerajaan dari daerah Cirebon, Solo, Jogjakarta, Gowa, dan Sumenep untuk berpartisipasi dalam acara Istana Berbatik. Terlebih batik sendiri memang berasal dari beragam kerajaan di nusantara.

lokasi istana berbatik

Bahkan, khusus dari kerajaan Cirebon, raja dan ratu nya sendiri yang akan melenggang di catwalk untuk menampilkan koleksi batik yang menjadi ciri khas dari daerahnya.

Halaman:
1 2
      
