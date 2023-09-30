Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Susunan Acara Istana Berbatik, Cak Lontong Suguhkan Penampilan Istimewa

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:30 WIB
Ini Susunan Acara Istana Berbatik, Cak Lontong Suguhkan Penampilan Istimewa
Istana Berbatik. (Foto: Ist)
A
A
A

Pergelaran Istana Berbatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan digelar esok hari, Minggu (1/10/2023). Pagelaran ini nantinya akan berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober.

Wamenparekraf sekaligus Ketua Panitia Acara Istana Berbatik, Angela Tanoesoedibjo pun menjanjikan suguhan istimewa dari peragaan koleksi busana batik.

 lokasi istana berbatik

Beragam koleksi batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO ini nantinya ditampilkan oleh perwakilan 7 kerajaan, selebriti, duta besar, influencer, atlet, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga.

Selama acara berlangsung, dua MC kondang yang namanya tak perlu diragukan lagi, Raffi Ahmad dan Astrid Tiar akan memandu jalannya acara. Selain itu nantinya akan ada penampilan duet istimewa dari Cak Lontong dan Akbar.

Ya, duet Cak Lontong dan Akbar selalu saja pecah dengan banyolan-banyolan khasnya yang bikin penonton tertawa terpingkal-pingkal. Tentu penonton tak ingin melewatkan aksi kocak keduanya.

Berikut susunan lengkap acara Istana Berbatik di Istana Merdeka:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/11/3159902//nasabah_pnm_mekaar_asal_yogyakarta-a0xR_large.jpeg
Ini Rahasia Nasabah Binaan PNM Mekaar Dilirik Brand Batik Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/205/3154924//jay_park-l2Uf_large.jpg
Konser di Indonesia, Jay Park Tampil Modis dengan Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153339//miss_world-1WML_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/194/3144246//batik-CJcU_large.jpg
Jangan Asal Pilih, Ini Warna Batik yang Cocok Buat Kulit Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/57/3138665//advan_workplus_heritage_batik_edition-3EGv_large.jpg
Sambut Hari kebangkitan Nasional, Advan Luncurkan Laptop Batik Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/533/3133742//fesiyen-Nvko_large.jpg
Pesona Ikon Batik Indonesia 2025: Generasi Muda Semangat Lestarikan Warisan Budaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement