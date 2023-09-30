Ini Susunan Acara Istana Berbatik, Cak Lontong Suguhkan Penampilan Istimewa

Pergelaran Istana Berbatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan digelar esok hari, Minggu (1/10/2023). Pagelaran ini nantinya akan berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober.

Wamenparekraf sekaligus Ketua Panitia Acara Istana Berbatik, Angela Tanoesoedibjo pun menjanjikan suguhan istimewa dari peragaan koleksi busana batik.

Beragam koleksi batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO ini nantinya ditampilkan oleh perwakilan 7 kerajaan, selebriti, duta besar, influencer, atlet, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga.

Selama acara berlangsung, dua MC kondang yang namanya tak perlu diragukan lagi, Raffi Ahmad dan Astrid Tiar akan memandu jalannya acara. Selain itu nantinya akan ada penampilan duet istimewa dari Cak Lontong dan Akbar.

Ya, duet Cak Lontong dan Akbar selalu saja pecah dengan banyolan-banyolan khasnya yang bikin penonton tertawa terpingkal-pingkal. Tentu penonton tak ingin melewatkan aksi kocak keduanya.

Berikut susunan lengkap acara Istana Berbatik di Istana Merdeka: