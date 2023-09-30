Raffi Ahmad dan Astrid Tiar Jadi Host Acara Istana Berbatik, Penuh Kejutan!

Pergelaran Istana Berbatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan digelar esok hari, Minggu (1/10/2023) pukul 19.00 WIB. Pagelaran ini nantinya akan berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Istana Berbatik diselenggarakan guna menyambut Hari Batik pada 2 Oktober mendatang.

Selama acara berlangsung, dua MC kondang yang namanya tak perlu diragukan lagi, Raffi Ahmad dan Astrid Tiar akan memandu jalannya acara.

Direktur Utama Jakarta Experience Board Landi Rizaldi menyebut keterlibatan dua MC kondang ini tentunya mampu menjadi magnet tersendiri yang akan menjadikan suasana acara semakin meriah.

Ya, Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara itu memang selalu berhasil mencuri perhatian dimana pun keberadaannya. Sementara Astrid Tiar sudah cukup lama wara-wiri di berbagai acara televisi dan panggung ke panggung. Keduanya pun seringkali disandingkan.

"Kalau dari selebriti dan influencer istimewa banget karena MCnya saja Raffi Ahmad dan Astrid Tiar udah jelas lah Sultan Andara langsung menjadi MC,"ujar Landi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

Nantinya Istana Berbatik akan dimeriahkan oleh 7 kerajaan, duta besar, influencer, atlet-atlet yang mengharumkan nama Indonesia, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga yang tentunya akan memamerkan beragam busana batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO.

Penampilan sejumlah selebriti tanah air nantinya juga menjadi suguhan yang istimewa. Pasalnya, tak hanya tampil seorang diri, mereka akan turut serta membawa pasangan serta anak-anak mereka, lengkap satu keluarga akan melenggang di catwalk.