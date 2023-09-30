Potret Kondisi Kebakaran di Pernikahan Irak, Viral Menewaskan 100 Tamu Undangan

POTRET kondisi kebakaran di pernikahan Irak yang menewaskan lebih dari 100 tamu undangan dibahas kali ini. Tragedi tersebut terjadi pada Selasa (26/9/2023) malam, waktu setempat.

Pesta yang seharusnya memberikan momen kebahagiaan, justru berubah menjadi tragedi memilukan. Tak hanya mengakibatkan korban tewas, tragedi yang terjadi di distrik Hamdaniya, Provinsi Nineveh, Irak Utara, tersebut juga menyebabkan 150 orang luka-luka.

Potret kondisi kebakaran di pernikahan Irak pun kini tersebar luas di internet, berikut beberapa di antaranya dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023).

1. Kronologi kejadian

Melansir dari BBC Internasional, kejadian nahas tersebut terjadi di aula al-Haitham, sebuah tempat acara besar di pinggiran Kota Qaraqsoh. Para saksi mata yang selamat pada tragedi tersebut, menyebutkan jika kobaran api mulai muncul pada pukul 22.00 dan 22.45 waktu setempat, tepat saat pengantin mulai berdansa dan kembang api dinyalakan.

Saat itulah, salah satu kembang api tiba-tiba menghantam atap aula dan tanpa waktu lama api tersebut mulai membakar semuanya. Diketahui, bangunan aula tersebut terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti panel sandwich, lembaran vinil, dan kain.

The Guardian memberitakan kebakaran diperparah dengan gas beracun yang dikeluarkan oleh hasil pembakaran panel plastik ecobond.