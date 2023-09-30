Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Isi Paparan Personal Branding MNC Kapital

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:26 WIB
Begini Isi Paparan Personal Branding MNC Kapital
Membahas personal branding. (Foto: ist)
A
A
A

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Perbanas Institute, Dinamika New Images, menggelar acara Talk Show yang merupakan bagian dari Perbanas Journalistic Week, di Jakarta, pada Sabtu (30/9/2023).

Acara ini merupakan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Perbanas Institute. Topik utama dalam acara ini adalah memperkuat personal branding atau memperkuat jati diri.

MNC Kapital

Narasumber pada talk show ini adalah Jade Irfianta, General Manager Marketing Communication PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan CO-Founder of Bravespeakers, Certified Publicspeaker, Content Creator Communication Browilly Tan.

Dipandu oleh Kamaratih Kusuma sebagai moderator, acara ini mengusung tema “How to Build Personal Branding in Digital Era”. Dihadiri juga oleh Delia sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) Dinamika News Image sebagai pers Perbanas Institute.

“Tahun ini kita mengambil tema “Holding Personal Branding in Digital Era”, di mana kita mau menggali potensi teman-teman semua, maba-maba di sini atau teman-teman mahasiswa yang memang belum tahu minatnya kemana,” kata Delia di sela acara Talk Show.

Menurut Delia, pembicara dalam Talk Show Journalistic Week memberikan pemaparan yang sangat menarik. Ini dapat membantu mahasiswa di Perbanas Institute memperkuat personal branding mereka di media sosial.

“Menurut aku penting banget personal branding, karena kalau kita gak tahu personal branding kita sendiri, kita jadi gak tahu arahnya mau ke mana. Makanya kita kembali mencari ilmu untuk memperkuat personal branding kita,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/65/3174403//mahasiswa_china-NLWU_large.jpg
Demi Ngirit, Mahasiswa China Makan Makanan Kucing 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174232//mnc_insurance-taWr_large.jpg
Gandeng BSP, MNC Insurance Perkuat Layanan Keperantaraan Asuransi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173773//rektor_untar-62dX_large.jpg
Teknologi AI Jangan Disalahgunakan Mahasiswa untuk Copy-Paste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170909//kampus-lWHP_large.jpg
Daftar PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak, Bisa Jadi Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/612/3168224//dress_for_succsess-ZSMa_large.jpg
Dress for Success, Kunci Penampilan Profesional di Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167751//menko_airlangga-5xHI_large.jpg
Airlangga Minta Pengusaha Buka Lowongan Magang Bagi Mahasiswa Diperbanyak, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement