Begini Isi Paparan Personal Branding MNC Kapital

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Perbanas Institute, Dinamika New Images, menggelar acara Talk Show yang merupakan bagian dari Perbanas Journalistic Week, di Jakarta, pada Sabtu (30/9/2023).

Acara ini merupakan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Perbanas Institute. Topik utama dalam acara ini adalah memperkuat personal branding atau memperkuat jati diri.

Narasumber pada talk show ini adalah Jade Irfianta, General Manager Marketing Communication PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan CO-Founder of Bravespeakers, Certified Publicspeaker, Content Creator Communication Browilly Tan.

Dipandu oleh Kamaratih Kusuma sebagai moderator, acara ini mengusung tema “How to Build Personal Branding in Digital Era”. Dihadiri juga oleh Delia sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) Dinamika News Image sebagai pers Perbanas Institute.

“Tahun ini kita mengambil tema “Holding Personal Branding in Digital Era”, di mana kita mau menggali potensi teman-teman semua, maba-maba di sini atau teman-teman mahasiswa yang memang belum tahu minatnya kemana,” kata Delia di sela acara Talk Show.

Menurut Delia, pembicara dalam Talk Show Journalistic Week memberikan pemaparan yang sangat menarik. Ini dapat membantu mahasiswa di Perbanas Institute memperkuat personal branding mereka di media sosial.

“Menurut aku penting banget personal branding, karena kalau kita gak tahu personal branding kita sendiri, kita jadi gak tahu arahnya mau ke mana. Makanya kita kembali mencari ilmu untuk memperkuat personal branding kita,” ujarnya.