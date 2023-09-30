Momen Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Lokasi Pergelaran Istana Berbatik

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo meninjau langsung lokasi pergelaran Istana Berbatik pada hari ini, Sabtu (30/9/2023). Istana Berbatik nantinya akan diselenggarakan pada Minggu 1 Oktober 2023 di halaman depan Istana Merdeka.

Pantauan MNC Portal, Angela tampak mengenakan pakaian berwarna krem dengan sentuhan motif bunga. Ia langsung memperhatikan ke sekeliling, memastikan segala pernak-pernik panggung dan perlengkapan di seluruh area acara telah terpasang.

Saat berada di atas panggung Istana Berbatik, Angela langsung berjalan perlahan untuk menjajal tempat catwalk dimana nantinya para pengisi acara akan berlenggak-lenggok mengenakan batik di sana.

Angela juga tampak sibuk mendengarkan penjelasan dari panitia acara. Dia juga sesekali terlihat membaca rundown dari secarik kertas untuk disesuaikan dengan pelaksanaan gladi bersih pada hari ini dan pelaksanaan acara nantinya. Sesekali ia menikmati alunan lagu dari band pengiring yang sedang mengiringi setiap sesi demi sesi dalam acara gladi bersih ini.