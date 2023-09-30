Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Lokasi Pergelaran Istana Berbatik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:18 WIB
Momen Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Lokasi Pergelaran Istana Berbatik
Wamenparekraf meninjau lokasi. (Foto: ist)
A
A
A

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo meninjau langsung lokasi pergelaran Istana Berbatik pada hari ini, Sabtu (30/9/2023). Istana Berbatik nantinya akan diselenggarakan pada Minggu 1 Oktober 2023 di halaman depan Istana Merdeka.

Pantauan MNC Portal, Angela tampak mengenakan pakaian berwarna krem dengan sentuhan motif bunga. Ia langsung memperhatikan ke sekeliling, memastikan segala pernak-pernik panggung dan perlengkapan di seluruh area acara telah terpasang.

 lokasi istana berbatik

 BACA JUGA:

Saat berada di atas panggung Istana Berbatik, Angela langsung berjalan perlahan untuk menjajal tempat catwalk dimana nantinya para pengisi acara akan berlenggak-lenggok mengenakan batik di sana.

 BACA JUGA:

Angela juga tampak sibuk mendengarkan penjelasan dari panitia acara. Dia juga sesekali terlihat membaca rundown dari secarik kertas untuk disesuaikan dengan pelaksanaan gladi bersih pada hari ini dan pelaksanaan acara nantinya. Sesekali ia menikmati alunan lagu dari band pengiring yang sedang mengiringi setiap sesi demi sesi dalam acara gladi bersih ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175339//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-n9Rv_large.jpg
HUT Ke-11 Perindo, Angela Tanoesoedibjo Ajak Kader Jadi Pelaku Perubahan Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement