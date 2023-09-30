MNC Kapital Ajak Anak Muda Perkuat Personal Branding Biar Punya Nilai Lebih

PT MNC Kapital Indonesia Tbk bekerja sama dengan Perbanas Institute menggelar Talk Show Perbanas Journalistic Week, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023). Topik utama dalam acara ini adalah memperkuat personal branding atau jati diri.

Seperti diketahui, saat ini anak-anak muda di Indonesia sedang berusaha membangun personal branding mereka melalui media sosial. Ini sangat penting bagi mereka untuk memberikan nilai lebih, di mata orang banyak atau pun ketika melamar pekerjaan.

Narasumber pada talk show ini adalah Jade Irfianta, General Manager Marketing Communication PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan CO-Founder of Bravespeakers, Certified Publicspeaker, Content Creator Communication Browilly Tan.

Dipandu oleh Kamaratih Kusuma sebagai moderator, acara ini mengusung tema “How to Build Personal Branding in Digital Era”. Menurut Jade, personal branding di era modern sangat penting untuk membuatnya berbeda dengan orang lain.

BACA JUGA:

“Personal branding ini sangat penting menurut saya. Untuk menjadi populer itu tidak susah, tapi apakah secara personal branding kita electable atau tidak, itu yang sulit. Jadi acara ini sangat baik sekali karena kita diskusi supaya kita memiliki personal branding yang bisa dipilih bukan cuma populer saja,” kata Jade di sela Talk Show Perbanas Journalistic Week.

Selain itu, Jade juga menegaskan untuk memiliki personal branding yang kuat, diperlukan keorisinilan atau menjadi diri sendiri. Menurutnya, ini akan membuat seluruh pekerjaan akan lebih mudah dijalani dan nyaman.

BACA JUGA:

“Kita harus beri keoriginalitasan. jadi harus yang interest banget, digali lebih dalem, nanti juga akan ketemu jurusnya untuk menjadi diri sendiri. Harus dicoba dulu, kalau gak dicoba maka gak ketemu personal branding-nya,” ujarnya.