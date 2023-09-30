Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Para Penari Antusias Berlatih di Panggung Megah Istana Berbatik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:31 WIB
Para Penari Antusias Berlatih di Panggung Megah Istana Berbatik
Penari berlatih. (Foto: Ist)
A
A
A

Pergelaran Istana Berbatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan digelar esok hari, Minggu (1/9/2023). Pagelaran ini nantinya akan berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia pada hari ini, Sabtu (30/9/2023) atau satu hari jelang pagelaran Istana Berbatik, panggung untuk pagelaran Istana Berbatik telah berdiri kokoh dengan layar besar di sisi kanan dan kirinya yang terpisah oleh catwalk yang membentang untuk pagelaran busana nantinya.

penari berlatih

Di atas layar, ada lampu LED yang nantinya akan menyinari lantai panggung saat pagelaran tersebut. Mengingat acara akan berlangsung di malam hari. Sorot lampu LED tentu akan semakin menyemarakkan pagelaran ini dan turut menonjolkan kemegahan panggung.

Telah berjejer rapi kursi-kursi yang akan ditempati oleh para tamu undangan yang hadir di sisi kiri dan kanan di sepanjang area catwalk.

Sekitar pukul 15.00 WIB, para penari yang nantinya akan memeriahkan pagelaran Istana Berbatik pun terlihat antusias berlatih meski ditengah terik matahari yang begitu menyengat. Mereka tampak ceria menari dengan mengenakan batik serta selendang yang dikenakan.

 BACA JUGA:

Mereka berlatih dengan diiringi oleh band pengiring yang turut berlatih dengan alat musik masing-masing masing. Nantinya para penari ini akan ikut menyambut para tamu undangan yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
