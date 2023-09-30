Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa di Jepang Tidak Boleh Memanggil Orang dengan Nama Depan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:19 WIB
Kenapa di Jepang Tidak Boleh Memanggil Orang dengan Nama Depan
Ilustrasi untuk budaya honorifik di masyarakat Jepang (Foto: Asahi)
A
A
A

KENAPA di Jepang tidak boleh memanggil orang dengan nama depan merupakan budaya yang unik. Alih-alih menggunakan nama depan, orang Jepang lebih sering menggunakan nama keluarga untuk berinteraksi.

 BACA JUGA:

Melansir Zenbu Japan Sabtu (30/9/2023), orang Jepang tidak memanggil orang lain dengan nama depan karena dianggap tidak hormat atau tidak sopan. Kecuali sudah sangat dekat dan berada dalam lingkungan santai.

Masyarakat Jepang cenderung menjunjung tinggi etika dan adab dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, cara yang dianggap paling sopan dan menghormati orang lain dengan memanggil mereka menggunakan nama keluarga atau nama belakang.

Memanggil orang dengan menggunakan nama keluarga juga mencerminkan nilai kelompok dan rasa solidaritas. Dalam budaya Jepang, penting untuk menunjukkan kesatuan dan rasa saling ketergantungan antara anggota keluarga atau kelompok.

Dengan menggunakan nama keluarga, seseorang mengakui hubungan keluarga atau kelompok tersebut dan menegaskan ikatan sosial yang ada.

Penyebutan nama orang Jepang juga berhubungan dengan panggilan kehormatan atau honorifik dalam bahasa Jepang. Honorifik adalah ungkapan penghormatan yang dilakukan untuk menghormati lawan bicara dalam hubungan sosial masyarakat Jepang.

Misalnya, penggunaan "san" sebagai honorifik yang ditempatkan di akhir nama keluarga seperti Honda-san (本田さん), yang setara dengan panggilan tuan atau nyonya dalam budaya Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174488//sanae_takaichi_berpeluang_kuat_menjadi_pm_perempuan_pertama_jepang-iWUZ_large.jpg
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perempuan Pertama yang Jabat PM Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174307//anak_jepang_naik_gunung-nfaU_large.jpg
Anak TK di Jepang Sudah Diajari Hiking, Tingginya Lebihi Gunung Dieng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171682//sampah-2rGX_large.jpg
Gandeng Jepang, RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170818//bra-xOuZ_large.jpg
Viral! Ada Bra yang Hanya Bisa Dibuka dengan Sidik Jari Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/629/3168704//tiktok-0l3i_large.jpg
Bocah 10 Tahun Habiskan Rp470 Juta Buat Nyawer di TikTok, Orangtua Gugat ByteDance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168334//pm_jepang_shigeru_ishiba-4LJ1_large.jpg
PM Jepang Shigeru Ishiba Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement