Potret Gemas Anya Geraldine Chill di Sofa, Tatapannya Bikin Salting

PENAMPILAN Anya Geraldine memang kerap mencuri perhatian. Unggahannya di media sosial, terutama Instagran, memang tidak pernah sepi dari komentara para netizen.

Memang, dia telah menjelma menjadi salah satu publik figur Tanah Air yang cukup banyak memiliki idola. Kecantikannya sukses membuat kaum adam terpesona. Gaya modisnya pun kerap dijadikan role model oleh para kaum hawa.

Salah satunya, ketika ia tampil cantik dalam balutan bikini. Seperti pada penampilannya dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya, @anyageraldine. Seperti biasa, Anya Geraldine tampak tak gagal mencuri perhatian lewat penampilan seksinya itu.

Nampak duduk santai di sofa, Anya kali ini tampak melempar ekspresi fierce dan tatapan mautnya ke arah kamera. Siapapun yang memandangnya tentu akan dibuat terpikat.

Dia terlihhat bersandar dengan santai di sebuah sofa berwarna putih yang warnanya hampir tampak senada dengan bra putih yang ia kenakan. Sementara untuk bawahannya, dia terlihat menggunakan kain yang dililitkanke pinggang.

(Martin Bagya Kertiyasa)